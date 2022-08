Kim Kardashian: analizamos sus looks más polémicos tras su ruptura con Pete Davidson

Kim Kardashian es una de las mujeres más polémicas a nivel internacional, ya sea por sus looks o por sus declaraciones, siempre hace algo para que sea titular (sería como Georgina Rodríguez en España) Y, ahora que anunció la ruptura con su novio Pete Davidson, más aún. La celebrity no gana para disgustos, cuando no es una cosa es otra y, el novio que pudimos ver durante la alfombra roja de la MET Gala 2022, ya no le acompañará más a una alfombra, al menos eso parece. Tras nueve meses, la pareja ha cortado relación y se ha desatado la polémica.

Pero, Kim Kardashian siempre ha vivido al borde de la polémica y si algo nos gusta a nosotros es hacer un análisis de lo que las famosas crean, hacen y deshacen. Por ello, hoy hablaremos de los looks más arriesgados de la celeb y descubriremos por qué vive al filo de la polémica.

Uno de los looks más recientes, y como os decíamos antes, es el de la MET Gala 2022. Un look histórico en dorado y con los pechos en forma de cono. Un vestido que llevó Marilyn Monroe durante el 45 cumpleaños de Kennedy y que la influencer quiso recuperar para cumplir la etiqueta del evento como una auténtica diosa de Hollywood. Muchas fueron las críticas que recibió la celebrity por sacar el vestido del museo del traje pero, si algo es cierto, es que iba espectacular enfundada en el vestido de Marilyn. Las malas lenguas cuentan que rompió la cremallera y además, según contó la misma Kim, adelgazó 7 kg para entrar en el vestido. Una locura que solo Kim Kardashian podría hacer para una alfombra roja como esta.

Si algo tiene Kim Kardashian es que sabe llamar la atención. Ha sido ya en varias ocasiones, las que hemos visto a Kim llegar a una alfombra roja con looks de Balenciaga tapando todo su cuerpo (y hasta su cara). Looks con los que se le complica el andar y subir escaleras o estilismos con los que podría convertirse, perfectamente, en una ninja. Arriesgados, distintos e insólitos. Así es Kim.

Otro de sus looks más polémicos de Kim Kardashian, se trata de un vestido de Mugler que lució en 2019 y que le acompañaban centenares de cristales. Un look que la firma diseñó en exclusiva para ella y que lució como si de Cleopatra se tratase. Látex y cristal rodeando la silueta de una mujer que reivindica la figura con curvas, siempre.

No nos cabe duda de que Kim Kardashian no necesitará un hombre al lado para seguir siendo la mujer reivindicativa y polémica que ha sido siempre. Lo deja con Pete Davidson pero recuperaremos a la Kim, la mejor anfitriona del clan Kardashian.