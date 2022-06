María Pombo tiene el vestido que van a querer todas las chicas que veranean en el norte

La influencer más famosa de España, María Pombo, continúa con su escapada de fin de semana en San Sebastián, a menos de una semana de uno de los eventos familiares más importantes para el clan Pombo, la boda de Lucía Pombo, la mayor de las hermanas y piloto comercial de profesión con su prometido Álvaro López Huerta. Pero aunque parece que María se ha refugiado en el norte de la Península huyendo del calor de Madrid, el clima no le ha acompañado, ya que la ciudad vasca lleva rozando los 40 grados todo el fin de semana. Por eso, María nos ha regalado algunos looks que bien podemos usar igual en Tarifa que en el norte, y que son perfectos para lucir durante todo el verano.

Y es que aunque los colores fuertes, y especialmente el naranja, al menos últimamente, forman una gran parte del armario de María Pombo, sobre todo en cuanto llega el verano, la influencer a veces también nos regala estilismos casi monocromáticos y sencillos que nos demuestran que cuando no sabes qué ponerte, la premisa de “menos es más” no falla nunca. Como ejemplo la última elección que nos ha regalado, y que además es de su propia firma Name The Brand.

Vestido largo de estampado geométrico con cuello redondo, sin mangas y aberturas laterales en cintura, de Name The Brand (99,95 euros)

Vestido largo de estampado geométrico con cuello redondo, sin mangas y aberturas laterales en cintura, de Name The Brand FOTO: Name The Brand

Se trata de un bonito vestido largo en color negro con estampados de diseños geométricos en blanco, que además incluye una de las tendencias que más estamos viendo esta temporada, las aberturas en el abdomen, o “cut-out”, que ya hemos visto a iconos de estilo de todas las edades, como Carmen Lomana o hasta la propia Reina Letizia, y que lo convierten en el diseño ideal para pasear por la ciudad cuando aprieta el calor.