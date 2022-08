¿Cómo limpiar tus brochas de maquillaje al volver de vacaciones? Estos vídeos de TikTok nos explican como hacerlo

Desde que estalló la pandemia, TikTok se ha convertido en la red social de vídeos por excelencia y en la cual podemos descubrir muchos tips y momentos únicos que se hacen virales en cuestión de minutos. Además, ya son muchas las celebrities e influencers que eligen TikTok como red social viral en sus campañas publicitarias. Por ejemplo, ‘Despechá', el último single de Rosalía se convirtió en viral en cuestión de segundos y consiguió convertirse en la canción del verano, antes de incluso lanzarse completa, 15 segundos que hicieron inolvidable una canción.

Como hemos dicho, hay muchas influencers que eligen esta red sociales para dar consejos o tips de sus productos favoritos. Y, es el caso de los vídeos en los que hoy basamos la temática de esta publicación, ¿cómo limpiar tus brochas de maquillaje al volver de vacaciones? Estos vídeos te darán las claves perfectas para conseguir una limpieza rápida, eficiente y muy viral. Casi todos los vídeos que vemos en TikTok sobre esta cuestión corresponde con los mismos pasos, te descomponemos estos y os damos las mejores claves para convertir tus brochas usadas en unas a estrenar y, simplemente, con un toque viral para su limpieza.

Tenemos la mala costumbre de usar las brochas de maquillaje, una y otra vez, sin limpiar desde la última vez que las usamos. Esto, hace que las brochas acumulen mucho producto entre sus cerdas y se consuma más producto, sin éxito completado. Pero, aunque lo ideal sería limpiar las brochas cada vez que se usen (o una vez a la semana), hay veces que no nos queda remedio: mezcla de colores, brochas de maquillaje que no maquillan o coloretes que se acaban mezclando y hacen que no consigas el color deseado. Pero, seguir estos pasos hará que te conviertas en una experta en maquillaje, es fácil.

El primer de los pasos es coger un bol con agua fría, verter detergente para la vajilla o gel de baño (esto lo hace una de las cuentas elegidas). Deberás frotar en la palma de tu mano o en alguna superficie rugosa para incrementar la fricción y favorecen a la disminución de residuos. Por último, corta un trozo de papel (con varias capas a ser posible) déjalos secar al aire y en posición horizontal para que pueda secar. También puedes colgar las brochas en algún lugar con las cerdas hacia abajo para que caiga la humedad y conseguir una limpieza más exhaustiva.

@fferlopez How to deep clean makeup brushes | Como limpiar tus brochas de maquillaje ♬ Formula - Labrinth

Ya tienes las claves, ahora solo tienes que ponerte manos a la obra y estrenar brochas tras una buena limpieza, inspirada en los vídeos más virales de TikTok.