Así es el nuevo bolso que está obsesionando a las francesas

No hay bolso tan característico del verano (o incluso de todo el buen tiempo), como una cesta de mimbre. Y lo cierto es que no importa que lleves puesto, porque añadir un capazo o sucedáneos a cualquiera de tus looks, ya sea un chandal o un vestido de invitada, y enseguida conseguirás ese aire estival y ese toque francés que tanto nos encanta. Porque es un hecho ya aceptado por todo el mundo que son las francesas las principales promotoras de esta tendencia, y nadie como ellas para enseñarlos los mejores modelos que podemos seguir llevando durante todo el año.

Pensemos si no en las emblemáticas fotos de Jane Birkin, la inglesa más francesa, en las que aparece con su inseparable capazo de mimbre en pleno invierno acompañando a abrigos de pelo y similares. Algo que parece haberse extendido en los últimos tiempos, o al menos en Instagram, donde es imposible encontrar a una sola persona que en los últimos años no se haya topado con alguien llevando el famoso bolso de rafia y asas de cuero de Loewe. O puede que también el Triomphe Panier de Celine, aunque este en menor medida.

Aunque lo cierto es que hay una marca mucho más discreta a la que están recurriendo las expertas desde hace unos meses: Dragon Diffusion. Y una de las cosas buenas es que son perfectos para el otoño, ya que su material no es la rafia ni la mimbre, si no el cuero trenzado. Aquí no encontrarás logos, si no bolsos atemporales, todos hechos a mano por artesanos expertos que utilizan técnicas tradicionales de trenzado de otros materiales como el bambú o la mimbre para aplicarlas al cuero, que además se tintan con productos vegetales y naturales a mano, produciendo así no solo un color único, si no que con el tiempo y el uso adquieran una pátina única que los convertirá en auténticos tesoros, resaltando su espíritu artesanal y único.

Triple Jim Small Grey, de Dragon Diffusion (310 euros)

Triple Jim Small Grey, de Dragon Diffusion FOTO: Dragon Diffusion

Ashley Olsen o Alexa Chung son solo algunas de las celebrities que han caído rendidas a los encantos de este bolso. Pero no solo ella. Las expertas anónimas del mundo de la moda cuyas caras conocemos por el street style de las semanas de la moda llevan meses recurriendo a los modelos de esta firma belga tanto para ir a la playa como a oficina. Ahora ya sabes cuál es la mejor inversión que puedes hacer este otoño y seguir llevando todo el año.