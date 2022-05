Los bolsos de mimbre de Zara originales y diferentes que son mejores que un capazo

Pocos accesorios anuncian de forma más clara y evidente la llegada del verano como los bolsos de rafia. Capazos, cestos, cubos, bandoleras, cajas... Mil y una opciones que aunque parezcan diferentes tienen varias cosas en común, el material con el que están realizados, aunque con ciertas variantes y también ese innegable aire artesanal, vintage y atemporal que trae consigo inevitablemente este tipo de accesorios. Y es que no podemos evitarlo, es ver un bolso de mimbre y automáticamente la playa y las largas jornadas estivales acuden raudas a nuestra mente.

Pero este material ha alcanzado tal nivel de sofisticación, que su uso reducido casi exclusivamente a los días de mar o piscina ha sido ampliado de tal manera que ya no solo es más que apto para la ciudad, si no que también se ha convertido en la estrella de muchos de los looks de las invitadas más estilosas de la temporada.

Ya hace muchos años que francesas como Jane Birkin nos enseñaron el poder que tienen este tipo de bolsos. Y aunque solemos asociarlos a los capazos grandes de asas de cuero que nos ayudan a llevar todo lo que necesitamos para pasar un día de playa, lo cierto es que hoy no vamos a hablar de ellos, si no de lo que podríamos llamar su evolución. Bolsos mucho más pequeños y preciosistas donde detalles como la pedrería o incluso las plumas no solo no desentonan, si no que consiguen convertirlos en auténticos bolsos joya que ya se han convertido en nuestros nuevos objetos de deseo.

Solo hay que echar un vistazo a la última colección de Zara para darnos cuenta como este complemento se llena de bordados, cuentas y de más adornos para ofrecernos opciones que son perfectas tanto para alegrar los estilismos más básicos de camiseta blanca, vaquero y sandalias como para conjuntar con un vestido de invitada.

Bolso mini bandolera de rafia, de Zara (29,95 euros)

Bolso mini bandolera de rafia, de Zara FOTO: zara

Bolso caja de ratán con asa de abalorios, de Zara (39,95 euros)

Bolso caja de ratán con asa de abalorios, de Zara FOTO: zara

Bolso cesta con adornos de perlas, de Zara (35,95 euros)

Bolso cesta con adornos de perlas, de Zara FOTO: zara

Mini bolso rígido, de Zara (29,95 euros)

Mini bolso rígido, de Zara FOTO: zara

Bolso mini cesta con detalle de pedrería, de Zara (25,95 euros)

Bolso mini cesta con detalle de pedrería, de Zara FOTO: zara

La única premisa es que escojas modelos más bien pequeños, preferiblemente en un color natural, para resaltar su aire “artesanal” y que no tengas miedo a conjuntarlo con cualquier prenda de tu armario, ya sea de día o de noche.