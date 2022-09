De ‘Tú sí que vales’ a los ‘Premios Grammy’: así ha evolucionado el estilo Rosalía hasta llegar a convertirse en una Motomami

Rosalía Vila Tobella, así es el nombre completo de una de las cantantes españolas más conocidas a nivel mundial. Rosalía nació en San Cugat del Vallés y esta semana, está de cumple años, ya que el próximo 25 de septiembre, la cantante alcanzará los 30 años. La estrella mundial pertenece a la generación del 92 de la que han salido tantos artistas buenos y que se han hecho conocidos a lo largo del tiempo, cantantes como Selena Gomez o Miley Cyrus, también pertenecen a esta generación. Pero, si algo caracteriza a Rosalía, además de su voz, es su estilo. La cantante revolucionó el flamenco y la forma de venderlo, se bajó de la bata de cola para elegir plataformas y chándal. Un estilo propio que la ha llevado a convertirse en la gran artista que es hoy día y que todo el mundo recuerda por ‘‘trá,trá'’.

Si empezamos por el principio, conocíamos a una Rosalía muy joven, en el programa de televisión ‘Tú sí que vales’, presentado por Christian Gálvez y donde la cantante no tuvo su mejor noche y no pasó a la siguiente fase. Ahí su estilo era casual, una blusa roja, un vaquero negro y joyas doradas, fueron los protagonistas de un look que no le trajo mucha suerte a la cantante. Pero, lo que nadie sabía es que, años más tarde, Rosalía se convertiría en la cantante mundial más cotizada del momento. Todo el mundo conoce a Rosalía.

Rosalía en el programa 'Tú si que vales' con 15 años FOTO: Telecinco

Desde 2018, donde la cantante se hizo conocida por su tema ‘Malamente’, Rosalía se convirtió en un fenómeno de masas, en un referente. Su estilo casual chic y sus largas uñas, eran copiada por todas las mujeres. Todas querían el estilo de Rosalía, todas querían tener las uñas como ella.

La cantante nos sorprendió en todas sus apariciones públicas con un look distinto pero, siempre, con unas largas uñas le caracterizaban y eran noticia, día tras día. Ese mismo año, llegó, por primera vez, a la alfombra roja de los Premios Latin Grammy y se hizo con dos estatuillas.

Su carrera ha continuado entre triunfos, música, giras y premios, ha girado entorno a la polémica y estilismos extravagantes que la han llevado a pisar la alfombra de la MET Gala en varias ocasiones. Sin duda, una representante española muy digna para llegar a lo más top de la moda estadounidense. Rosalía, que ganó su primer Premios Grammy en 2020, nos sorprendía en 2021 con un look en rojo inspirado en un mantón de Manila al más puro estilo comfy y nos dejaba boquiabiertos. Un estilismo que dio que hablar y que una presencia que se convirtió en historia de España. La cantante es muy amiga de Kendall Jenner y Kim Kardashian, cosa que ha mejorado su presencia en actos públicos en USA. Aunque, Rosalía no necesita madrinas, ella es su propia relaciones públicas.

En 2022, Rosalía ha arrasado en las nominaciones a los Premios Latin Grammy 2022 y opta a 8 nominaciones por su nuevo trabajo ‘Motomami’, un álbum conceptual que la ha convertido en la mayor tendencia del año y que ha vuelto a revolucionar el estilo de la cantante y de sus seguidores. Rosalía vuelve a marcar tendencia y sorprende con looks de piel, chaquetas de motorista y total looks de piel al más puro estilo ‘Motomami’. Todo lo que lleva Rosalía se vuelve viral y es inspiración para las grandes marcas.

Rosalía llega a los 30 años convertida en una autentica ‘Motomami’, con su pareja Rauw Alejandro, acumulando más de 12 premios internacionales, formando parte del reparto de ‘Dolor y gloria’, película de Pedro Almodovar y siendo la cantante española más top del momento, ¿qué más se puede pedir? ¡Feliz cumpleaños, Rosalía!