Carmen Lomana reina en Sevilla con un vestidazo rojo de la marca española que arrasó en los Goya (y en nuestros corazones)

De MBFW Madrid a Sevilla. Y en modo diva total. Así es nuestra querida Carmen Lomana, que no para y no sabemos como aguanta el ritmo, porque nosotras estamos destruidas después de dos semanas de desfiles y ella ahí está, sin parar y siempre guapísima y perfecta. Y Carmen Lomana ha viajado hasta Sevilla para una entrega de premios en la Plaza de San Francisco. Y es que este céntrico y monumental enclave de Sevilla ha acogido la XVI edición de los Premios Escaparate. Unos premios que han entregado 20 galardones, entre las que debe destacarse el nombramiento como padrino de honor de Plácido Domingo. Pero si nosotras nos hemos fijado en algo, ha sido en el maravilloso vestido rojo de alfombra roja que ha lucido Carmen Lomana de la firma española que triunfó en la última edición de los Goya. Y no podía ser otro que Andrew Pocrid.

Carmen Lomana con vestido de Andrew Pocrid. FOTO: @marina_testino

Un vestido rojo de Carmen Lomana que podría ser de la alfombra roja de los Goya y encima ‘made in Spain’ y de uno de los diseñadores que en los últimos meses se ha convertido en uno de sus favoritos de todas las celebrities patrias. Estamos hablando de Andrew Pocrid que hizo brillar en los Goya y en varias alfombras rojas más este año a Paula Echevarría y ahora lo hace con Lomana en Sevilla.

Bajo el lema Chicas Pocrid’s, Andrew viste a una mujer con una fuerte de personalidad, segura de sí misma y que no le gusta pasar desapercibida. La definición perfecta para nuestra querida Carmen Lomana, que después de brillar en MBFW con traje chaqueta y diferentes vestidos, ahora ha viajado hasta Sevilla para convertirse en toda una diva con esta maravilla de vestido rojo propio de una alfombra roja y con sello cordobés.

¿Cuál será el próximo look de Carmen Lomana? Nosotras estamos deseando verlo.