Sara Carbonero nos regala el primer look invernal de la temporada

Aunque parecía que el clima otoñal se resistía a hacer su aparición, y que el verano ya se estaba alargando algo más de la cuenta, por fin parece que la bajada de las temperaturas y las primeras lluvias se hacen presente. Y consecuentemente, nuestro feed de Instagram empieza a cambiar los pantalones cortos y vestidos ligeros por ropa mucho más abrigada, las chaquetas ligeras por los primeros abrigos y las sandalias por botas.

Como suele pasar, el verdadero inicio de la temporada de frío, al igual que pasa con el momento de ponerse las medias (una de las mayores dudas estilísticas que existen, junto con la incógnita de cuándo quitárselas) ya no lo marcan las tiendas, si no las redes sociales, y en concreto nuestras influencers favoritas. Por eso hemos empezado a sacar del fondo del armario nuestros abrigos en cuanto hemos visto el último look de Sara Carbonero.

La periodista se ha desplazado hasta el centro de Madrid con motivo del shooting de una campaña publicitaria par una firma de la que es imagen. Y es allí donde hemos podido verla con el primer look invernal de la temporada, compuesto por pantalones sastre de corte ancho, jersey en azul intenso y sobre todo un abrigo beige con maxi solapas y tipo batín con cinturón. Sin duda este último se trata de uno de los diseños de abrigo más atemporales que estará especialmente presente este otoño invierno.

Sara Carbonero nos deja el primer look del invierno FOTO: @saracarbonero

El estilo boho y romántico de Sara Carbonero, compuesto por prendas básicas y versátiles como maxi vestidos, botas cowboy y ahora también abrigos amplios, que son perfectos para dar un toque de elegancia encima de cualquiera estilismo.