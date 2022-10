Samantha: “He aprendido a disfrutar de la soledad”

Perderse, caerse o tropezarse es la apuesta de Samantha para encontrarse. “Me Encontré”, lo nuevo de la artista valenciana, es una declaración de intenciones renovadas tras su paso por Operación Triunfo 2020. Porque en el mundo de la música, como en la vida misma, también es importante aprender a caerse, a levantarse y resurgir. Y en todo ese proceso, no olvidarte de encontrarte a ti misma y aprender a disfrutar de la soledad, como artista y persona. Y así llega de nuevo Samantha, con una canción reflexiva y directa, huyendo de su estilo más romántico, con versos más sinceros y optimistas en un clásico de corte pop.

No te pierdas la entrevista de Lifestyle de La Razón con Samantha.

¿Qué tal Samantha? ¿Cómo estás?

Muy bien, ya a tope después del verano y metidos de lleno en todo lo que viene este octubre después de un septiembre que también ha sido movidito.

Ha costado septiembre sí, se ha hecho largo. Y llegas con tu último single, ‘Me encontré', que no puede ser más inspirador.

Pues sí, la verdad. Siempre tengo dudas en el momento de poner el título a una canción, pero esta vez no podía ser de otra manera. Normalmente siempre hay varias frases potentes en la canción que pueden ser el título, pero esta vez nadie tuvo dudas.

Normal, porque más potente no puede ser el mensaje.

Exacto, esta todo muy claro durante todo el tema, no me voy por las ramas en ningún momento y el título de la canción tenía que ir en la misma línea.

¿En que momento compusiste este ‘Me encontré'?

Pues en agosto de 2021, hace un año y dos meses. Y lo terminamos como en octubre y grabamos las voces finales. Ha tardado casi un año en ver la luz.

Sí, porque llevamos ya mucho tiempo haciendo hype en tus redes sociales, diciendo que se venía una bomba, y aquí está.

Costó, pero al final está aquí. Este proceso siempre es más largo de lo que la gente piensa.

Dices que ‘Me encontré' surgió en agosto de 2021, pero en qué momento Samantha se ha encontrado a ella misma.

Pues yo creo que este verano, sinceramente. Ha sido el momento en el que he hecho click, y cuando lo haces te das cuenta.

Entonces, te has encontrado un año después de escribir el tema...

Pues parece mentira pero sí, y después de escucharla mucho. Porque cada semana la escucha para ver que podía mejorar.

Normalmente todos tus compañeros me dicen que la terapia es al escribir la canción, pero para ti ha sido al revés.

Sí, es fuerte también eh, creo que no me había pasado nunca.

Yo creo que es la primera vez que me lo cuenta un artista, así que es fuerte sí. Y yo me quedo con una de las frases que dice que “todo lo vivido para mí tiene un sentido”.

Y no te das cuenta de ello hasta que ha pasado mucho tiempo, que entonces dices, mira ha valido la pena vivir esto. En el momento estabas perdida o no sabías muy bien lo que estabas haciendo. Piensas, valió la pena. Lo bueno y lo no tan bueno. De todo se aprende, hasta los momentos de mierda. Ahí descubres quién son tus amigos de verdad y quién no.

¿Lo que más te ha sorprendido de ti misma en ese proceso de conocerte?

La soledad, el hecho de aprender a estar sola, de querer estar sola. De disfrutar de estar sola, de hablar conmigo misma.

Y más después del ‘boom’ de OT que entiendo que no tenías un momento de soledad.

No, no había. La gente era muy amiga tuya de repente pero luego te das cuenta que tus amigos son los de siempre.