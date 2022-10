La falda lápiz de la Reina Letizia en Alemania es la que se lleva con taconazos a la oficina este otoño

No para el ritmo para los Reyes de España desde que pusieron rumbo a su viaje de estado a Alemania y eso a nosotras nos encanta para poder ver todos los estilismos de la Reina Letizia. Desde el look de aeropuerto con mocasines, los zapatos españoles de tacón sensato o el vestido azul más bonito o su rojo con capa icónico. Los Reyes fueron recibidos el lunes en Alemania con una bienvenida oficial con honores en el exterior del Palacio de Bellevue por parte del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier y su esposa Elke Büdenbender. Fue el primer contacto de los Reyes de España con el jefe del Estado germano y la primera dama y desde entonces no han parado. Tres días desde que la Reina Letizia nos dejó un look con los zapatos españoles más cómodos y antes con un estilismo propio de una jefaza de la moda. Y para esta bienvenida oficial, la Reina Letizia estrenó un vestido azul de Carolina Herrera para deslumbrar con su elegancia en Alemania. Y ahora de nuevo un conjunto con falda lápiz en azul de Hugo Boss que es toda la moda alemana que la Reina quiere representar en su viaje de estado a Berlín.

Con motivo de la inauguración de la Feria del Libro de Fráncfort, la Reina Letizia ha escogido un estilismo en azul más minimalista y unos pendientes que pertenecieron a su suegra. Eso sí, se ha vuelto a subir a los taconazos en un look de esos que podríamos llevar a la oficina.

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 18/10/2022.- Los reyes Felipe VI (2i) y Letizia (d), acompañados por el presidente de la República Alemana, Frank-Walter Steinmeier (i), y su mujer, Elke Büdenbender (2d), brindan durante la inauguración de la Feria de Libro de Fráncfort, Alemania, este martes. EFE/ Juanjo Martín FOTO: JUANJO MARTIN EFE

La Reina Letizia ha estrenado una falda de Hugo Boss de silueta lápiz, el modelo Verinala. Una falda con un cinturón terminado en hebilla plateada con el logo de Boss. Y la ha combinado con una blusa blanca con mangas kimono y los pendientes de zafiro de doña Sofía que hacen brillar aún más la belleza de nuestra Reina.