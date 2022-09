El último vestido boho del verano (con margaritas bordadas) lo tiene Eugenia Martínez de Irujo y nosotras lo queremos llevar con botas cowboy todo septiembre

Miércoles de muchos eventos en Madrid y eso se nota en todos los looks de celebrities que tenemos para comentar. Si no teníamos bastante con MBFW Madrid, ayer todas las marcas se pusieron de acuerdo para hacer los primeros eventos de la temporada como reencuentro después del verano. Así que era fácil ayer por la tarde, encontrarte a las famosas e influencers corriendo por las calles de Madrid para ir de un desfile a un evento y otro evento. Bueno no solo ellas, también las pobres periodistas de moda que no dábamos abasto para llegar a todo. Y entras las fiesta de este miércoles, la de Tous, a la que además de Tamara Falcó, también estuvo Eugenia Martínez de Irujo que también tiene una colección de Tous. Una colección de la que hace unos días, Victoria Federica enseñaba un collar en su cuenta de Instagram. Pero vamos a centrarnos en el look de Eugenia Martínez de Irujo con el último vestido boho del verano que nosotras queremos llevar con botas cowboy todo septiembre por las calles de Madrid.

Eugenia Martínez de Irujo en la fiesta de Tous. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

¿Cómo convertir un look hippie en una pijo? La clave la tiene Eugenia Martínez de Irujo que ha conseguido convertir un look hippie más propio de Ibiza en una perfecto para ir a de evento en Madrid. Y si no nos equivocamos, el vestido de Eugenia es la versión de la camisa de margaritas bordadas de Antik Batik que ya lució este verano. Eso sí, no hemos sido capaces de dar con el vestido en la web de la marca. Así que entendemos que está agotado. Y no nos extraña, porque es una maravilla.

Eugenia Martínez de Irujo con camisa de flores. FOTO: UAT GTRES

El look de Eugenia Martínez de Irujo para el evento de Tous es de lo más boho con este vestido blanco largo con flores bordadas en distintas tonalidades, escote en pico, mangas anchas y efecto fajín en la zona de la cintura que ha completado con bolso bandolera multicolor, fabricado en tejidos naturales. Y aunque no le podemos ver el calzado por el largo del vestido, tenemos claro que nosotras lo llevaríamos con unas botas cowboy tan en tendencia.