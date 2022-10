Sara Carbonero se convierte en la jefaza de las bodas como invitada perfecta de otoño con este traje de firma española y el toque más boho

“A los locos nos verán bailando”. Esa es la frase en un luminoso que nos deja Sara Carbonero de la boda a la que ha asistido este fin de semana. Porque las bodas nos encantan en cualquier época del año, pero las bodas de otoño tienen aún algo más mágico y especial. Sus colores, sus looks, su decoración y todas esas capas que les podemos añadir a nuestros estilismos de invitadas perfectas de bodas de otoño como ha hecho Sara Carbonero. Y además, ha apostado por una firma española que ha enamorado a todas las celebrities de nuestro país, y a nosotras también. La firma detrás del traje de Sara Carbonero no es otra que The IQ Collection. Bajo la dirección creativa de esta joven marca están Inés Domecq y Virginia Pozo, que se ha convertido en la favorita de las famosas españolas que más saben de moda, y además no nos puede gustar más que Sara se haya convertido en la jefaza de las bodas de otoño apostando por un traje y no un vestido.

Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Y ahora es Sara Carbonero la que ha caído rendida a sus pies con este traje para irse de boda.

Chaqueta Lara, de The IQ Collection (175 euros)

Blazer hombreras. FOTO: IQ Collection

Pantalón Gloria, de The IQ Collection (115 euros)

Pantalón traje. FOTO: IQ Collection

Un traje de Sara Carbonero formado por una chaqueta con terminado recto, cuello solapa color marrón, manga larga que combina con un pantalón de tiro medio en el mismo tono y con detalle de pinzas en la parte delantera. Y cómo no, la periodista le ha dado su toque más boho con un sombrero y un pendiente dorado en forma de serpiente de su próxima colección para Agatha París. Un estilismo que es perfecto para una boda de otoño en el campo.