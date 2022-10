El Corte Inglés también tiene outlet online y sabemos donde puedes encontrarlo

Desde hace algunos años que descubrí esta macro tienda son muchas las veces que he encontrado entre sus revueltas perchas prendas que son una auténtica joya. Desde una eterna camisa de Ralph Lauren que lleva conmigo más años de los que puedo recordar hasta un traje sastre rosa de satén de Roberto Torreta (uno de los uniformes al que más recurro desde primavera hasta bien entrado el otoño), o un ahora muy codiciado abrigo Barbour, una de las prendas insignias de mitos británicos como la Reina Isabel II y su copiado estilo Balmoral o las reinas del British style Kate Moss y la que para muchos ha sido su sucesora Alexa Chung. También un capricho que guardo como un tesoro, unos pantalones de cuero en color azul profundo de Karl Lagerfeld, que si bien se salían algo de mi presupuesto, consiguen alegrarme cada vez que los veo, además de atraer todas las miradas, por lo que a día de hoy todavía no me arrepiento.

Pero no solo prendas, también zapatos de primeras marcas o bolsos prohibitivos, que gracias a estas macro tiendas ahora no solo tienen una segunda oportunidad, contribuyendo así a crear una moda más sostenible y circular, si no que además nos dan a muchas la oportunidad de obtener ciertos caprichos a precios mucho mucho más económicos. Es por eso que siempre que tengo un hueco me escapo a algunos de los centros que suelen tener repartidos por Madrid (mención a parte merece el de Castellana por sus enormes dimensiones). Pero lo cierto es que esto es algo que no todo el mundo puede, ya que estos centros no se encuentran en todas las ciudad.

Y El Corte Inglés, pioneros de las compras en nuestro país, también se han dado cuenta de ello, por lo que han creado una web dedicada exclusivamente a ventas flash de sus propias marcas. Bajo el nombre de Primeriti se encuentra este outlet online que al igual que pasa con otros más famosos de los que ya te hemos hablado, como es el caso de Showroomprivé o Veepee funciona a base de ventas efímeras de determinadas marcas, solo que en este caso todas se trata de marcas que puedes encontrar dentro de El Corte Inglés, como puede ser Esprit, Tommy Hilfiger, Gant y muchas más.

Un nuevo destino de compras online que sin duda se ha colocado enseguida entre nuestras favoritas, y en donde además de ropa de mujer podemos encontrar