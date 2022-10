7 piezas clave de Mango, Zara y El Corte Inglés que te pueden solucionar el otoño

Si en octubre solo pensamos en crear looks para brillar en otoño, imagina cuando llegue diciembre, estaremos deseando que llegue el frío para elegir el mejor outfit. Pero, si nuestros looks de otoño son la gran clave del 2022, tenemos que cuidarlos. Por ello, entramos en el catálogo de nuestras firmas favoritas e investigamos que diseños se pueden convertir en un éxito si lo combinamos como una experta en moda. Y, tenemos que decir algo Mango, Zara y El Corte Inglés harán que nuestro otoño no tenga límites, desde botas que podremos usar todas las noches de fin de año y hacerle competencia a Cristina Pedroche hasta vestidos de punto que necesitamos combinar con botas altas, desde hoy mismo. En octubre, renovamos nuestro armario para triunfar lo que queda de temporada.

Jersey punto efecto pelo, de Mango (29,99€)

Un jersey siempre es necesario en nuestro armario para combinar con nuestros vaqueros favoritos, al más puro estilo Sara Carbonero. Además, con este en color rosa fucsia marcarás tendencia.

Jersey punto efecto pelo FOTO: mango

Vestido midi canalé, de Mango (39,99€)

La moda de los vestidos de punto vuelve este otoño al street style y ahora, que la comodidad prima por encima de todo, lo querrás combinar con botas altas. Un diseño en color beige y que te soluciona un look en cinco minutos.

Vestido midi canalé FOTO: mango

Abrigo mujer oversize, de El Corte Inglés (249€)

Necesitamos un abrigo camel en nuestro vestidor como fondo de armario y este de El Corte Inglés, cumple todos los requisitos para convertirse en el más usado de la temporada. ¿Aún te lo estás pensando? Doble abotonadura, solapas amplias y estilo oversize, una pieza clave.

Abrigo camel oversize FOTO: el corte inglés

Blusa manga larga y cuello lazo, de El Corte Inglés (99,99€)

Si quieres marcar la diferencia en tus oufits más sofisticados, esta blusa en color blanco roto con una gran lazada en el cuello, puede ser la solución para combinar tus trajes de ejecutiva, en octubre.

Blusa mujer manga larga y cuello con lazo FOTO: el corte inglés

Botín tacón alto brillos, de Zara (119€)

Son los zapatos más festivos del mercado y están dentro de la colección más chic de Zara. Este botín con brillos acabado en punta, puede ser la clave perfecta para hacer brillar un look sencillo y oscuro, en las noches más mágicas de Madrid.

Botín tacón alto brillos FOTO: zara

Cazadora acolchada satinada, de Zara (49,95€)

Si eres de aquellas personas para las que ya ha llegado el frío, es el momento de fichar esta cazadora (que sustituye al plumas) y reivindicar que el estilo sport chic marca la diferencia en nuestros looks y queremos combinarlo al estilo Victoria Federica.

Cazadora acolchada FOTO: zara

Gabardina acolchada, de Zara (59,95€)

Por último, un fichaje de todos los años, la gabardina beige que necesitamos renovar en nuestro armario y esta de Zara, es ideal y combina con todo este otoño.

Gabardina acolchada FOTO: zara

Si tienes dudas con tus looks de octubre, estas son las piezas claves para empezar un buen estilismo.