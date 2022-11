Amelia Bono tiene la chaqueta perfecta para llevar con los vaqueros más buscados de la temporada

Hace solo unos meses te adelantábamos cuales eran los vaqueros más deseados de la temporada. Y aunque los vaqueros cargo o los de tiro bajo han intentado volver con fuerza para imponer su reinado, lo cierto es que la mayoría de las marcas, así como de celebrities e influencers han optado por un diseño sencillo, favorecedor y atemporal. Pero eso sí, consiguiendo un toque de originalidad gracias a un color nada esperado, ya que no es ni azul, ni negro ni blanco, si no gris, y mas concretamente un gris desgastado.

Este jean, versátil donde los haya, suele venir acompañado de siluetas más bien amplias pero no demasiado, o directamente de cortes rectos, lo que consigue acentuar ese carácter de atemporalidad, y que además te permitirá seguir llevándolo una vez termine el invierno.

Algo parecido es lo que ha debido pensar Amelia Bono, ya que se ha hecho con uno de los modelos más deseados del momento, el de Zara. Pero no solo eso, si no que la hija del ex ministro Jose Bono ha sabido combinarlo a la perfección con un cárdigan que hará las delicias de las más frioleras, un diseño de borreguito con botones dorados de Massimo Dutti, que tal y como ha compartido en sus redes sociales la propia influencer parece una auténtica oveja, por lo que nos parece la prenda perfecta para protegernos de la ola de frío polar que se nos avecina en los próximos días.

Cárdigan punto buclé botones, de Massimo Dutti (129 euros)

Jeans zw the 90´s wide leg, de Zara (29,95 euros)

Para completar su look, Amelia ha optado por unos originales botines negros de ante con puntera dorado, joyas en dorado y una cartera negra de piel acolchada de la firma Saint Laurent, sin duda uno de los tesoros más versátiles de su armario.