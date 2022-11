Los vaqueros de 2023 serán cargo o no serán, y estos son nuestros favoritos

A estas alturas del otoño resulta casi imposible imaginar a alguien que todavía no sepa cuáles se han coronado como los vaqueros del momento por excelencia. Pero lo cierto es que no nos ha pillado por sorpresa, ya que desde el año pasado por estas fechas venimos avisando que los pantalones cargo retomarían este año su presencia con mucha fuerza, y no nos hemos equivocado.

Con la moda de los años 2000, también conocida como Y2K en pleno apogeo, era casi obligado que la tela vaquera se convirtiese en una de las grandes protagonistas de las nuevas colecciones. Y si tenemos que ponernos a pensar en los vaqueros más representativos de aquella década nos vienen dos automáticamente a la cabeza: los de tiro bajo (los favoritos de Victoria Federica) y los cargo.

Si bien es cierto que estos parecen estar compartiendo protagonismo entre las celebrities con los famosos parachute, uno de los más usados por iconos de estilo como Bella Hadid, somos muy conscientes que a pocos cuerpos les sientan bien, algo que sin embargo nos hemos dado cuenta que no pasa con los vaqueros cargo.

Como ejemplo uno de los últimos looks que nos ha dejado la modelo Eugenia Silva en su viaje a Nueva York, donde hemos visto que pese a tener uno de los cuerpos más envidiados de nuestro país, combina estos vaqueros con prendas igualmente anchas, consiguiendo así un look con mucho rollazo.

En la calle también se lo hemos visto a Kendall Jenner y a una de las influencers nórdicas que más tendencias marcan en el mundo de la moda, Pernille Teisbaek, quien desde el año pasado se ha erigido como una de las mayores defensoras de este tipo de pantalones, enseñándonos que si sabes combinarlos adecuadamente, también pueden ser un modelo de lo más elegante y formal.

Jeans TRF Slipt cargo, de Zara (35,95 euros)

Jeans TRF Slipt cargo, de Zara FOTO: Zara

Jeans straight cargo, de Bershka (29,99 euros)

Jeans straight cargo, de Bershka FOTO: Bershka

Jeans cargo pinzas, de Mango (39,99 euros)

Jeans cargo pinzas, de Mango FOTO: Mango

Vaquero cargo straight jeans, de C&A (29,99 euros)

Vaquero cargo straight jeans, de C&A FOTO: C&A

Pantalón cargo holgado, de H&M (29,99 euros)

Pantalón cargo holgado, de H&M FOTO: H&M

Los hemos visto combinados desde con camisetas a atrevidos bodies, pero también con elegantes chaquetas de tweed, románticas rebecas de punto e incluso camisas Oxford de aire masculino. Para las que busquen el look dosmilero total nada mejor que combinarlos con el famoso tank top, que a pesar de haber llegado el frío parece no querer irse de nuestras vidas.