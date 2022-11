La blazer vestido de Anabel Pantoja de Primark te solucionará todos los looks de fiesta hasta 2023

¿Pensando en los looks para tus próximas cenas y comidas navideñas? Nosotras ya las empezamos a tener esta semana y solo podemos pensar en inspiración para elegir los mejores vestidos para estas fechas. Y parece que Anabel Pantoja quiere ser nuestra fuente de inspiración con sus estilismos para los diferentes programas de Telecinco en los que está participando. Primero fueron los botines rojos con los que nos creo una gran necesidad para darle a nuestro calzado ese toque navideño que tanto buscamos como si de la canción de ‘Tacones Rojos’ de Sebastián Yatra se tratara. Pero no solo eso, Anabel Pantoja ha seguido apostando por el rojo con su vestido rojo de lo más sexy con lentejuelas que ha lucido este viernes en ‘Mediafest Night Fever’. Un diseño ‘made in Spain’ de Natalia Però, que os sonará porque es la encargada de hacer los vestidos más increíbles a Violeta Mangriñán o a Lola Lolita. Pero esta noche ha dejado el rojo a un lado, para darlo todo al negro con este vestido blazer de la colección de Paula Echevarría para Primark que es todo un fondo de armario de esos que nos solucionan todos los looks de fiesta año tras año.

Ya tengas 20, 30, 40 o 50 años. La colección de Paula Echevarría para Primark ha conquistado a las chicas y mujeres españolas de todas las ciudades de España. Tanto que no ha tardado en empezar a agotarse. Y es que no hay nadie que no quiera hacerse con las prendas más deseadas de la colección, que incluye desde abrigos, chaquetas, prendas de punto y conjuntos deportivos, hasta trajes de dos piezas. Pero nosotras nos hemos enamorado de la blazer vestido negra de Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja con vestido de Primark. FOTO: @anabelpantoja

Un look básico y elegante que te solucionará todas las noches de fiesta de aquí a 2023.