¿Es posible llegar con una rutina deportiva a las navidades? Un experto responde

Cuando llegan las fechas de Navidad hay una pregunta que siempre rondará por nuestra cabeza, ¿es posible llevar con una rutina deportiva? Sabemos que son fechas complicadas para controlar nuestra alimentación, mantener una rutina de deporte y además, aguantar sin pecar con tantos impulsos a nuestro alrededor (a todos nos gustan los turrones y eso es un hecho). Pero, nuestros looks de Navidad lucirán mejor si llegamos con la rutina definida y durante los días más señalados intentamos llegar a nuestros objetivos.

Hemos preguntado a los expertos sobre las rutinas en fechas navideñas, la pereza en las épocas más festivas y sobre todo, cuál es la hora perfecta para sentirnos bien con nosotros mismos en Navidad. Para ello, hablamos con Juan Antonio Aparicio, Área Manager de Synergym que nos da los mejores consejos para llegar con una rutina ideal a la Navidad (y aguantar).

Correr para liberar dopamina FOTO: pexels

Lo más importante para llegar a la Navidad con una rutina deportiva constante es saber qué tipo de entrenamientos necesitamos ejecutar o probar antes de que acabe el año, de esta manera conoceremos nuestro cuerpo y la rutina será más llevadera: ‘’El entrenamiento más recomendable es la combinación del ejercicio cardiovascular y el entrenamiento de fuerza. Ambas metodologías de entrenamiento tienen sus propios beneficios, con lo que el unirlas en un mismo entrenamiento, va a hacerlo mucho más completo y eficiente’', explica Juan Antonio. Pero, sin embargo, nuestro experto aprovecha para hablar sobre la estigmatización de los entrenamientos de fuerza: ‘’A lo largo de los años ha existido una gran estigmatización sobre el entrenamiento de fuerza, sobre todo en mujeres, pero afortunadamente cada vez es menor y vemos a más público femenino realizando entrenamientos de fuerza, el cual es muy beneficioso para la salud, ya que además de incrementar el gasto calórico y favorecer la pérdida de grasa, previene la osteoporosis y ayuda a corregir el control postural evitando posibles dolencias’', confirma.

Rutina de ejercicios para recuperar el ritmo FOTO: ObjetivoBienestar La Razon

Aunque una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en estas fechas y que contamos con ella, es la pereza. Durante las fechas de Navidad hay muchos planes con los amigos y familiares y es posible que no nos apetezca entrenar pero, hay que luchar contra ello: ‘’Todos tenemos esos días en los que nos cuesta un poco más todo y nos da pereza ir al gimnasio. Para ello, es importante tenerlo como un hábito, como algo más de tu día a día, que va a ayudarte a lo que quieres llegar a conseguir’', explica nuestro experto.

Rutina de ejercicios FOTO: Objetivo Bienestar

Para evitar la pereza (entre otras), es importante tener un control de horarios y mantener nuestra rutina diaria, esto hará que llegues a mejores resultados sin abandonar. Pero, ¿cuál es la mejor hora para entrenar en las fechas navideñas?: ‘’La mejor hora para entrenar es aquella en la que te sientas con más energía en tu día, ya que vas a poder extrapolarla al entrenamiento y va a ser más efectivo. Hay personas que por las mañanas tienen mucha energía y otras que no pueden apenas levantarse de la cama, por ejemplo. Entonces no hay una hora mejor o peor, si no aquella en la que te veas preparado para poder dar lo mejor de ti’', concluye.

Entrenar en pareja FOTO: Archivo La Razon

En definitiva, esta Navidad puedes llegar con una rutina deportiva perfecta para acabar el año, solo necesitas constancia y esfuerzo para evitar la pereza de los días más grises de diciembre.