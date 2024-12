3 peinados para Nochevieja elegantes y fáciles para hacer en casa rápido

Las fiestas navideñas sacan lo mejor de los trucos 'beauty', ya que —por fin— encontramos algo más de ganas para currarnos nuestros peinados. Porque por tiempo no es, de eso no tenemos nunca. Así que hoy el reto es encontrar tres ideas de peinados fabulosos, elegantes y sofisticados, pero que —al mismo tiempo— no sean recargados, ideales para nuestro 'look' de Nochevieja. Los tirabuzones marcados se los vamos a dejar a Amélie y nosotras nos vamos a quedar con estilos naturales, pero muy favorecedores. ¿Lo conseguiremos?

1. Moño sofisticado de Nochevieja

Hoy vamos a aprender de forma rápida a hacer un 'messy bun'. Sí, el típico moño bajo de efecto despeinado, muy sofisticado, que tiene ese plus de elegancia entre casual y glamour, que queda ideal con unos buenos pendientes largos. Este moño es un peinado que consiste en recoger el cabello en un moño, tanto alto, como bajo, lo que más te guste.

Si tienes el cabello muy liso, aplica un spray texturizante darle volumen y si lo tienes muy fino, carda un poco la coleta antes de cerrar el moño para que se vea más gordita. Puedes ondular ligeramente el cabello con rizador para un 'look' más voluminoso con la plancha del pelo. Recoge el cabello en una coleta:

Decide si quieres el 'messy bun' alto, medio o bajo. Recoge el cabello en una coleta sin tensarlo demasiado para mantener un aire relajado. Enrolla la coleta alrededor de la base (para un moño clásico) o dóblala a la mitad dejando las puntas libres para un efecto desordenado.

Suelta algunos mechones en la parte delantera o los lados para un efecto más natural. Si quieres más volumen, afloja un poco el moño tirando suavemente de las secciones superiores. Usa horquillas para sujetar los mechones sueltos o rebeldes si es necesario.

2. Efecto 'wet'

¿Se lo has visto a la gente y te encanta, pero tú no te atreves? Pues eso se ha acabado. Estas fiestas navideñas van a seguir testigo de tu primer peinado de efecto mojado. Tras lavar el pelo, sécalo ligeramente con una toalla, dejándolo húmedo.

Aplica el gel o cera en tus manos y distribúyelo uniformemente desde la raíz hasta las puntas. Si deseas un acabado más ligero, mezcla el gel con un poco de sérum o agua para diluirlo. Peina el cabello hacia el estilo. Puedes hacerlo todo hacia atrás, con un peine fino para un acabado pulido, o con cerdas gordas, para un acabado despeinado con efecto 'wet'. También puedes optar por aplicar laca para terminar de sellar y listo.

3. Medio recogido

Los medio recogidos nunca fallan. Sientan ideales a todos los tipos de pelo, ya sea rizado, ondulado o liso. De hecho, como mejor queda este peinado es con unas ondas que podemos hacer con planchas. Puedes dejar la parte alta del cabello con acabado pulido o dejando mechones sueltos en la zona de la cara. También puedes optar por poner un lazo (o cualquier otro accesorio) o sellar los dos mechones de cabello que llevaremos hacia la zona de detrás de la cabeza, atándolos con una trenza.

Productos que necesitamos para los tres peinados

Productos perfectos para el look de Nochevieja. Tahe, Moroccanoil y René Furterer

1. y 2. Para hacer estos peinados, vamos a necesitar una plancha de pelo, ya sea para alisar u ondular el cabello. Para ello, antes de nada usaremos un protector térmico para no dañar el pelo. Este es el 'Spray Protector Térmico 230° Millenium Protect', de Tahe. Hay que aplicarlo sobre cabello lavado y húmedo, de raíz a puntas. Después, secar con secador para activar el producto, ya sea para un acabado liso o dándole la forma deseada. Luego utilizaremos la plancha de pelo 'Millenium Pro: Plancha 4.0' para moldear el peinado. Esta plancha tiene revestimiento cerámico y tecnología de iones negativos, que alisa el cabello con suavidad, mientras el spray protector, está formulado con ácido glicólico, lo protege del calor extremo, mejora su brillo natural y transforma su textura. Cuesta todo 189 euros y se puede comprar en la web oficial o en Amazon.

3. Para sellar cualquiera de los tres peinados, utilizaremos una buena laca. Esta es la 'Luminous Hairspray Strong', de Morocconail que, además de estar formulada con aceite de argán que define el cabello proporcionando un acabado perfecto, ligero y sin dejar residuos pegajosos, aporta brillo y huele increíble. Cuesta 23,99 euros en Druni.

4. Para el efecto 'wet' del peinado número 2, utilizaremos un gel con acabado mojado. Este es el de René Furterer, un gel fijador que no deja acabado pegajoso y sin alcohol, con extracto de jojoba, que hidrata la fibra capilar para proteger y preservar su belleza. Ofrece un acabado brillante y una fijación duradera sin sensación de acartonamiento. No tiene siliconas. Cuesta 11,29 euros, ya que está rebajado en Druni.