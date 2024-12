Cinco complementos para elevar todos tus looks de Navidad

Sabemos que decir eso de que los complementos son los que marcan la diferencia en un 'look' suena a topicazo, pero es que es verdad. Los accesorios son elementos esenciales en cualquier estilismo, ya que tienen el poder de transformar un conjunto básico en otro completamente diferente. Estos detalles, como joyas, cinturones, bolsos, sombreros o gafas, no solo aportan funcionalidad, sino que también van a poner la guinda del pastel para un 'look' 10.

Los complementos pueden equilibrar colores, resaltar una parte específica del cuerpo y añadir un toque de sofisticación y elegancia. Por eso, ahora que se acercan las fechas navideñas, tener a mano unos buenos complementos que nos salven en cualquier ocasión es un 'must'.

Cinco complementos para elevar un 'look' de Navidad

Durante las fiestas navideñas, nos pasamos todo el día de evento en evento. Ya sean cenas de empresa o comidas con familia y amigos, estos acontecimientos sabes cuando empiezan, pero no cuando acaban. Eso es así. Por eso, si hemos quedado para el aperitivo a las 13:00, a lo mejor llevar un vestido de lentejuelas no es lo más adecuado, pero ¿y si la cosa se alarga? Y nos conocemos, se suele alargar. ¿Cuántas veces la comida ha durado hasta la cena? Muchas. Y aquí, amiga, es donde los accesorios nos van a venir que ni pintados.

Un botín negro con tacón cubano

Es la joya de la corona, siempre funciona. Ya sea para una reunión de trabajo o para una cena con amigas, un botín negro siempre va a quedar bien y combinará con todo lo que llevemos.

Botín negro de tacón de Mango. Mango

Si solo llevas dos horas en la fiesta y ya te duelen los pies, mal asunto. Opta por un tacón gordo, los de aguja, mejor para las bodas. Tus pies te lo agradecerán. Este modelo es de Mango y cuesta 39,99 euros (referencia: 77037119).

2. Unos maxipendientes

Pendientes de Parfois Parfois

Los pendientes grandes tienen la capacidad de convertir cualquier peinado casual es un 'look' elegante. Si pesan demasiado, coge otros, que no hay nada como el dolor de cabeza que te da una diadema que aprieta mucho o unos pendientes muy pesados. Estos son de Parfois y cuestan 12,99 euros (referencia: 228794_GDU).

3. Unas pulseras

Pulseras de Pippa Gold doradas y plateadas. Pippa Gold

Siguiendo con el tono dorado, un brazalete o unas pulseras son las que van a poner el toque de contraste si apuestas por un 'outfit' monocolor. Estas son de Pippa Gold. Son las auténticas y originales pulseras de pan de oro. Son ligeras, flexibles, silenciosas y resistentes al agua. Cuestan 12 euros.

4. Bolso joya

Bolso de lentejuelas de Parfois Parfois

¿Un bolso joya de estos en los que tienes que elegir entre llevar el móvil o las llaves de cosa? Tampoco no pasemos, debe ser funcional. Si no queremos llevar lentejuelas en el vestido a las 13:00, pues se las ponemos al bolso. Este modelo de Parfois en color lavanda oscuro es ideal. Que lleve cremallera, por favor, que no hay mucho que robar, pero mejor si se lo ponemos difícil a los carteristas. Cuesta 25.99 euros (referencia 225003_PUS).

5. Un lazo

Lazo para el pelo de Tezenis Tezenis

Sí, un lazo. Es un accesorio para el pelo muy navideño y nos va a permitir apañar un peinado rápido si la cosa se pone seria. Vale 3,19 euros en Tezenis y lo puedes guardar en el bolso si no lo necesitas. No olvides meter un labial rojo en el bolso de lentejuelas, y tendrás un 'look' de noche de los más chic.