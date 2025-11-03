Violeta Mangriñán rescata las botas de agua más virales del otoño: las Hunter de Diana de Gales

Con la llegada de noviembre y las primeras lluvias, Violeta Mangriñán se adelanta a la temporada y demuestra que también en los días grises se puede ir con estilo. La influencer ha compartido en sus redes una imagen de lo más inspiradora junto a sus nuevas botas de agua Hunter,una firma icónica que ha conquistado a generaciones enteras —desde la mismísima Diana de Gales hasta Kate Moss— y que ahora suma a Violeta entre sus embajadoras más estilosas.

En la fotografía, la creadora de contenido muestra varios pares de las emblemáticas botas alineadas en el suelo, tanto en versión adulta como infantil, una imagen que desprende ese encanto familiar que tanto caracteriza a la valenciana. “Qué ganas de estrenarlas”, escribía en sus stories, mencionando a la marca británica @hunterboots y a @fabracomunicacion, dejando claro que las botas han sido un regalo, para no tener problemas con la nueva ley de influencers.

El modelo clásico que nunca pasa de moda

Las botas que ha elegido Violeta son las Hunter Women’s Original Tall Wellington Boots, uno de los modelos más icónicos de la marca británica. Fabricadas en caucho natural, completamente impermeables y con un acabado satinado, este diseño se ha convertido en sinónimo de elegancia práctica. Su color, Dark Olive, es uno de los más populares por su versatilidad y capacidad para combinar tanto con vaqueros y gabardinas como con looks más campestres o urbanos. Tanto para ella, como para sus hijas Gala y Gia.

Las botas Hunter para ella, y sus hijas. @violeta

El modelo tiene un precio de 120 euros en la web oficial de Hunter y está disponible en una amplia gama de colores, desde el clásico negro hasta tonos más vibrantes como rojo o amarillo. Su diseño alto y sujeción lateral ajustable garantizan comodidad y estilo a partes iguales, una de las razones por las que este calzado sigue siendo el preferido de las it girls temporada tras temporada.

Un icono británico que conquistó a la realeza

Las Hunter no son unas botas cualquiera. Desde Lady Di, que las lució en el ensayo fotográfico de su compromiso con el Príncipe Carlos, hasta Kate Moss, que las convirtió en el calzado estrella de Glastonbury en 2005, las Wellington Boots se han consolidado como un símbolo de la moda funcional británica. También Meghan Markle, Emma Watson o Alexa Chung las han incorporado a sus looks, demostrando que este diseño trasciende generaciones y estilos.

Violeta, el ejemplo del estilo práctico y chic

Fiel a su estilo natural, cómodo y elegante, Violeta Mangriñán apuesta por un básico que promete acompañarla durante toda la temporada. Las botas Hunter son perfectas para los paseos otoñales o para los días de lluvia en la ciudad, combinando a la perfección con trenchs, abrigos de lana o incluso con leggins y jerséis oversized.

Con este gesto, la influencer no solo confirma su buen ojo para las tendencias, sino que reivindica el valor de las prendas clásicas que nunca fallan. Y es que, como bien sabía Diana de Gales, hay iconos de estilo que no entienden de modas ni de tiempo.