Cómo cuidar el pelo a partir de los 50

Con el paso de los años, no solo esla piella que sufre las consecuencias del tiempo aunque, visiblemente, es lo que más notamos, odiamos y queremos poner solución. El pelo también se ve resentido con la edad, ya que, con el paso del tiempo se debilita. Sin embargo, la salud capilar depende también de otros factores, como los hábitos de cuidado que le hayamos hecho a nuestro cabello y el trato al que lo hayamos sometido. Además, los cambios hormonales, comola menopausia, potencian este debilitamiento de nuestro pelo. Por ese motivo, las mujeres de 40 en adelante tienen a llevar corto su cabello, abandonando su melena y optando por peinados más cortos como el pixie, el boy o el icónico corte bob del que Vicky Martín Berrocal se ha convertido en la mejor referente posible. Aunque, es cierto que, cuanto más larga sea nuestra melena, más se debilita, eso no implica que no podamos llevarla tan larga (o más) que cuando éramos jóvenes, sino que debemos ser extremadamente cuidadosas con el trato y las rutinas capilares a las que lo sometamos.

Al igual que ocurre con el resto de los factores de nuestro cuerpo, la clave para tener una melena fuerte con el paso de los años es la prevención y, para ello, además de contactar con un profesional que nos haga un diagnóstico personal y nos de unas rutinas para cuidar correctamente nuestro cabello, es esencial seguir una serie de pautas. Por un lado, en vez de escoger el primer champúque veamos, debemos pararnos a leer su formulación (anticaída, antioxidante, nutritivo...) y escoger el que más se ajuste a nuestro tipo de cabello, priorizando nuestra salud capilar a los céntimos que nos podamos ahorrar. Además, es recomendable acudir, cada x tiempo, a hacer un tratamiento de vitaminas, colágeno o keratina a nuestro centro de confianza y, sobre todo, sanear las puntas de forma regular, para lucir una melena más cuidada y reforzarla. Por último, si queremos conseguir unos resultados más potentes, es bueno sumar a nuestra rutina de lavado un prechampú, que podremos aplicar unas horas antes (o dormir con él) para conseguir una hidratación mayor, que podremos rematar con el acondicionador, una vez nos hayamos lavado el pelo. No obstante, si llevamos una vida sana, una alimentación cuidada y evitamos, cuando sea posible, el uso de secadores, nuestra salud capilar nos lo agradecerá.

Finalmente, a la hora de peinarlo podemos optar por un cepillo de cerdas naturales o con púas anchas. Debemos empezar a peinarnos por las puntas, cuando tengamos el pelo mojado, y evitar las prisas y los tirones innecesarios con los que podamos arrancarnos. Estamos seguras de que, si empiezas por la prevención y continuas con estos cuidados y pautas en tu rutina capilar, lograrás tener una melena sana y bonita con el paso de los años, sin necesidad de someterla a un gran cambio (a no ser que eso sea lo que busques).