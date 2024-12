Peinados para cabello corto rápidos y sin complicaciones para estas Navidades.

Quedan tres días para Navidad. Este hecho lleva a que nuestra cabeza se llene de tareas que debemos hacer antes de la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, como escoger definitivamente los looks festivos para convertirse en la invitada o anfitriona perfecta o ir a comprar los decorativos navideños que hemos fichado en Primark y Zara Home. Eso sí, entre la lista de obligaciones para estas fiestas también encontramos el cuidado minucioso a nuestra melena para presumir de ella. Sabemos que durante todos los años ocurre lo mismo: nos preocupamos demasiado del estilismo, así como del maquillaje, olvidándonos de qué peinados son perfectos para esta Navidad. Además de tener en cuenta todos los cortes de pelo que más se llevarán en 2025 o los trucos para cuidar tu melena para estas fiestas, también debemos poner cierta atención a todas las posibilidades que tenemos en cuanto al hairstyle. Y nosotras, como editoras de belleza, hemos seleccionado los más versátiles para estar lista en poco tiempo y sin complicaciones.

Los cortes de pelo cortos son la máxima tendencia del año que viene. La melena estilo bob, clavicut o pixie son unas de las alternativas más pedidas en las peluquerías. Ahora bien, uno de nuestros principales temores a la hora de hacer recurso de la tijera es la dificultad de hacernos los mismos peinados que con la melena larga. Obviamente, no podemos comparar, pero no quiere decir que sea imposible lucir los más favorecedores y sofisticados para estas fiestas. Si no eres toda una manitas con tu cabello, lo que estarás buscando son peinados fáciles y elegantes para convertirte en la invitada perfecta. Es por ello que nuestra redacción ha reunido ocho peinados para cabello corto rápidos y sin complicaciones para esta Navidad.

Semirecogido con pinza de flor

Uno de los accesorios de pelo más vistos durante la temporada de primavera-verano 2024 son las pinzas en forma de flor. Además de ayudarnos a recogernos el cabello, así como de estar cómodas, también lo decoran de una manera rápida y sencilla, pero con un toque elegante y con mucha personalidad. Perfecto para añadirlo a un estilismo sobrio para ganar un plus de sofisticación.

Semirecogido con lazo

De la misma manera que con el complemento capilar anterior, los lazos también se han posicionado como uno de los esenciales de esta temporada. Y es que no pueden ser más perfectos para la época navideña. En todos los colores, tamaños o formas estarán muy presentes en los looks para estas fiestas.

Moño bajo con flequillo lateral

Los moños bajos son uno de los peinados más fáciles y rápidos que cualquier novata podría hacer. Eso sí, tenemos la opción de hacérnoslo de distintas maneras. Una de ellas es con el añadido del flequillo lateral, que siempre funciona en este tipo de ocasiones y otorga un toque más distintivo.

Ondas al estilo Hollywood

Nuestras lectoras con el cabello pixie también tienen alternativas para escoger entre los peinados para esta Navidad. Si nos tenemos que decidir, debemos hacer mención a las ondas al estilo Hollywood, uno de los hairstyles más utilizados en los looks de alfombra roja y que siempre sientan bien a todas las mujeres de todas las edades.

Recogido con ondas al estilo sirena

Si eres amante de los recogidos, pero estás aburrida de siempre llevar el mismo, esta es tu solución. Hazte tu coleta o moño de confianza, pero con el cabello con ondas al estilo sirena para convertirte en la invitada o anfitriona perfecta de este 24 o 25 de diciembre.

Cabello suelto con ondas marcadas

Si pasamos a las opciones de peinados para cabello corto y suelto, ¿qué mejor que unas ondas marcadas? Se trata de una de las opciones más recurrentes y favorecedoras para ofrecer más volumen y movimiento a tu cabello.

Cabello suelto al estilo 'wet look'

Y si eres de lo más atrevida, atrévete con un cabello de efecto mojado (o, también conocido como wet look). No cabe duda de que estamos hablando de uno de los hairstyles más vistos durante este 2024 para cualquier ocasión festiva. Y, especialmente, es una de las opciones que mejor sienta a las mujeres con el cabello corto.

Coleta baja desenfadada

Las coletas bajas desenfadadas también son una alternativa perfecta para conseguir el resultado que tanto gusta a las editoras de belleza: un peinado que parezca que no hemos tomado mucho tiempo haciéndolo. Quedan bien con cualquier estilismo de Navidad.

A punto de comenzar oficialmente la Navidad, recogemos todas las ideas de peinados rápidos y fáciles para estas fiestas para convertirse en la anfitriona o invitada perfecta.