Estas son las 8 cremas solares de cara que la OCU recomienda utilizar

Nadie duda de los efectos beneficiosos del sol en nuestra salud. La exposición moderada a los rayos solares es imprescindible para la formación de vitamina D, que ayuda a fortalecer nuestros huesos. Además, estimula las defensas, trata algunas enfermedades cutáneas, favorece el estado de ánimo y mejora la calidad del sueño.

Pero así como puede ayudar a nuestro organismo, también puede convertirse en nuestro peor enemigo y provocar efectos dañinos a corto y largo plazo en nuestra piel. La piel tiene memoria, y resulta esencial evitar quemarnos y acumular demasiadas horas de sol. Además, hay que tener en cuenta que el cáncer de piel se ha convertido en una enfermedad en alza: según los expertos, alrededor del 40% de los españoles vamos a sufrir el tumor en los próximos años.

Cuando se trata de tomar el sol, es muy importante que sea en la cantidad adecuada y, por supuesto, con una protección segura y eficaz. Aunque la protector solar es un básico durante todos los días del año, es ahora que llega el buen tiempo cuando aumenta la intensidad de los rayos solares en nuestra piel, y con ella también el riesgo de sufrir quemaduras, arrugas prematuras y manchas. Elegir una buena crema de protección solar es una de las mejores formas de prevenir estos daños.

Como viene haciendo de forma habitual, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio, junto a otras organizaciones del ICRT (International Consumer Research and Testing) en el que ha analizado 15 protectores solares faciales vendidos en España con SPF 50 y 50+. El análisis ha sido llevado a cabo en un laboratorio certificado experto e independiente mediante el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), método que es reconocido por la industria cosmética, con una combinación de mediciones “in vivo” e “in vitro”. OCU advierte que, de acuerdo con los datos obtenidos, casi la mitad de las cremas analizadas no garantizan lo declarado en su etiqueta.

Los productos que no cumplen con el nivel indicado de SPF son: Invisible sun protection face cream SPF 50+ de Rituals, Protección Facial Sensitive SPF 50 de NIVEA, Sun sensitive oil free milky face fluid SPF 50 de Lancaster, Hidro Infusion Sun Gel Cream Face de Piz Buin 50 SPF, Waterlover crème solaire visage SPF50+ de Biotherm. El nivel indicado de todos ellos se sitúa en torno a un SPF 30, frente al 50 o 50+ anunciado en el etiquetado.

Por su parte Capital soleil crème onctueuse protectrice spf 50+ de Vichy, no cumple ni con la protección SPF ni con la protección UVA anunciadas. Adicionalmente, Fusion Water MAGIC SPF 50, de Isdin no cumple con el nivel UVA indicado, aunque el SPF si está conforme a lo recogido en el etiquetado.

No obstante, OCU indica que esto no significa que sean productos inseguros, ni que no protejan de la radiación solar.

¿Cuáles son las solares faciales más recomendables?

Sien embargo, el análisis ha permitido comprobar que hay 8 cremas solares faciales que sí han demostrado que pueden proporcionar la eficacia prometida, en diferentes segmentos del mercado y con diferentes precios (parafarmacia, supermercado, perfumería). Estoa son: Avene Crema Solar SPF 50+ acabado invisible, Nuxe Soleil Sun Crema Fundente Rostro SPF50 50, La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 Crema Hidratante SPF 50+, Bioderma Photoderm AquaFluide SPF50+, Yves Rocher Solaire Peau Parfaite Anti-Age SPF 50+, Eucerin Facial Solar Hydro Protect Fluido SPF 50+, Nivea Sun Fluido Facial Ultraligero Triple Protección SPF 50+ y Garnier Ambre Solaire Invisible Super UV SPF50+.