Estos son los protectores solares más frescos y que no dejan mancha en tu ropa, palabra de farmaceútica

Ha llegado el momento de recurrir a uno de nuestros mejores aliados, el protector solar. Y no hace falta que estemos en verano, en la playa o ni siquiera que nos pongamos a tomar el sol en la piscina o en el balcón de tu casa. El simple hecho de salir a pasear a la calle, de ir andado al trabajo, de pasear por cualquier parque o de hacer deporte al aire libre supone una exposición solar que necesita que tu piel lleve la protección adecuada.

Pero muchas veces cuando tenemos que vestirnos o cuando hace demasiado color, escoger una protección demasiado espesa o de sensación grasa puede quitarnos las ganas de cuidar nuestra piel como debemos. Sin olvidar que ciertas cremas consiguen dejar nuestra ropa con un tono amarillento que muchas veces es imposible de quitar.

Así que, para encontrar un protector solar ligero, fresco y que no deje manchas en nuestras prendas favoritas hemos querido preguntar a toda una experta, Belén Acero, titular de la Farmacia Avenida América, que se ha convertido en referente tanto por su oferta de productos para el cuidado de la piel y el cabello, como por su servicio y atención al cliente.

Ha sido gracias a ella que hemos descubierto estos cuatro productos, que ya son un imprescindible para este verano.

Anthelios XL Gel wet skin spf50, de La Roche Posay (18,02 euros)

Anthelios XL Gel wet skin spf50, de La Roche Posay FOTO: La Roche Posay

Este producto proporciona una protección UVA-UVB muy alta y de amplio espectro para el rostro y el cuerpo. Se trata de un gel invisible que forma una película hidrofóbica en la piel que ayuda a repeler el agua. Su textura fresca y ligera lo hacen muy fácil de aplicar sobre la piel mojada o seca. Además es no graso, no pegajoso y no deja marcas blancas al aplicarlo sobre la piel mojada.

Sun Secure Agua Solar SPF50+, de SVR (22,95 euros)

Sun Secure Agua Solar SPF50+, de SVR FOTO: SVR

Protección bifásica solar biodegradable, fresca e imperceptible en la piel y que se dirige a todo tipo de rayos. Su textura bifásica compuesta por una fase acuosa al 40%, que aligera la fase oleosa al 60% que es donde se contiene los filtros, consigue la combinación perfecta para una textura fresca, ligera e invisible.

Fotoprotector HydroLotion SPF50, de ISDIN (24,95 euros)

Fotoprotector HydroLotion SPF50, de ISDIN FOTO: ISDIN

Fotoprotector corporal bifásico hidratante de secado inmediato con Chlorella Maris, que evita la oxidación de la piel. También detoxifica y revitaliza la piel del daño inducido por la radiación solar. Pero además de proteger la piel, aporta una acción hidratante de secado inmediato y de efecto refrescante. Ofrece a la piel un aspecto más flexible y elástico y más luminoso.

Sun Gel-Cream Dry Touch Sensitive Protect FPS 50+, de Eucerin (19,95 euros)

Sun Gel-Cream Dry Touch Sensitive Protect FPS 50+, de Eucerin FOTO: Eucerin

Este protector solar ultraligero con textura de gel-crema se absorbe rápidamente sin dejar residuos y deja un acabado seco al tacto inmediato. Además ofrece una completa efectiva y protección para todo tipo de pieles.