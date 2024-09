Soy editora de belleza y este es el perfume de otoño perfecto por el que todas me preguntan

Encontrar el perfume perfecto no es tarea fácil buscamos uno que dure todo el día y que además consiga el tan deseado efecto '¿qué perfume llevas?', pues tengo que confesar que desde que el año pasado volví a España cada vez que me pongo este perfume eso es exactamente lo que consigo. Es un perfume que cuando lo hueles por primera vez querrás usar durante todo el año, pero que podríamos denominar como el perfume de otoño perfecto por sus armoniosas notas olfativas. Y es que al contrario que nos pasa con los perfumes de verano en los que buscamos notas ligeras y frescas cuando pensamos en fragancias otoñales nos vienen a la cabeza notas más amaderadas y con más cuerpo.

Este perfume del que te hablo no es como otro cualquiera, ¿te suena la perfumería nicho? Bueno, pues quizás uno de los perfumes más importantes en el éxito de este mercado que crece como la espuma sea este. Los perfumes nicho se están haciendo cada vez más populares por aquellos que buscan oler muy, pero que muy bien y con fragancias únicas y diferentes, muy asociado con la corriente de lujo silencioso que tanto está triunfando en los armarios de los que más saben de moda. En definitiva, se podría decir que la perfumería nicho es el equivalente al lujo silencioso en lo que a perfumes se refiere.

Si eres una beauty freak como yo, probablemente te suene el nombre de Le Labo, pero si no aquí va una pequeña introducción, aunque con reminiscencias francesas, Le Labo nació en Nueva York en 2006, y desde entonces no han parado de crecer en todo el mundo. Conocidos por su variada colección de fine fragrances entrar en una de sus boutiques es toda una experiencia para los sentidos y es que cada una ellas están ubicadas en las zonas más cool de las ciudades más cool del mundo, y no hay detalle que no merezca la pena admirar en ellas. Primero de todo, cada boutique tiene un peculiar aire de laboratorio que bien nos recuerdan a las antiguas boticas o farmacias, y que enamora a cualquiera. Otro de los aspectos por los que merece la pena llevarte a casa uno de sus perfumes es que te lo crean en el momento, así es, como si de una clase de pociones y elixires de 'Hogwarts' se tratase verás con tus propios ojos como cada gota cuenta. Y para terminar imprimen una etiqueta con una preciosa tipografía mecanográfica que hacen que el perfume sea aún más especial (si es que eso es posible) con el lugar de compra, la fecha y tu nombre, vamos la personalización que tanto nos chifla elevada a su máxima expresión.

Déjame también decirte, que aparte de la colección de perfumes tienen una colección de velas y productos corporales a los que es prácticamente imposible irresistirse. Y por fin ha llegado el momento de que sepas cuál es ese perfume para nada comercial que te hará destacar y conseguir el perfume perfecto de otoño.

Santal 33, de Le Labo (205 euros)

Santal 33 Le Labo

Inspirado en la figura del cowboy moderno, Santal 33 es una fragancia que se mueve entre lo salvaje y lo sofisticado. Originalmente concebido como un aroma para el hogar, ha evolucionado hasta convertirse en un ícono de la perfumería nicho, seduciendo tanto a la crème de la crème de la industria de la belleza como a celebrities del calibre de Alexa Chung, Sophie Turner y Meghan Markle. Su secreto: un adictivo y embriagador aroma donde el sándalo, famoso por sus propiedades afrodisíacas y su carácter amaderado y profundo, se erige como protagonista. Conforme se asienta en la piel, las notas especiadas del cardamomo y la sutil chispa de la pimienta añaden una capa intrigante, perfectamente equilibrada por la suavidad floral del iris y la violeta, que aportan un toque nostálgico y envolvente. El resultado es una fragancia magnética y cálida, perfecta para quienes buscan un aroma duradero y con personalidad para los meses de otoño.

En definitiva, lo que hace de Santal 33 un perfume tan especial no es solo su cautivadora fragancia, sino toda la experiencia sensorial que lo envuelve. Desde el instante en que cruzas las puertas de una de sus elegantes boutiques hasta la personalización del frasco con tu nombre, cada detalle te sumerge en un universo de lujo silencioso. Es esa atención minuciosa, combinada con su sofisticada mezcla olfativa, lo que lo convierte en el perfume de otoño perfecto, donde la calidez de sus notas amaderadas y especiadas se fusiona con la brisa fresca, dejando una estela única y cautivadora. Ideal para quienes buscan algo más que un aroma: una verdadera experiencia sensorial.