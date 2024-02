Vuelven los años 60 con el mítico eyeliner retro que más vamos a ver en las alfombras rojas

Cada vez más estamos apostando por un look de maquillaje de lo más arriesgado para captar todas las miradas. Pues bien, aunque es muy importante acertar con el estilismo en una alfombra roja, tampoco podemos dejar atrás todos los pasos necesarios para conseguir un make up llamativo. En las últimas galas y red carpets nos hemos fijado que uno de los trucos definitivos para nunca fallar es el momento eyeliner. Y es que ya no nos conformamos con la clásica y desenfadada línea que todas nos podemos hacer cada día, puesto que ahora hemos vuelto a apostar por el más conocido y viral de los años 60. Si por algo destacaba el maquillaje de esa época era por las sombras de ojos de colores llamativos, pestañas muy rizadas y largas y eyeliners muy marcados y maximalistas. Queremos poner cierta atención al delineador de ojos porque fue uno de los productos beauty más importantes de dicha década. Se pintaba al ras de las pestañas superiores e inferiores y, también, justo en la división entre el párpado móvil y el fijo. No únicamente se utilizaban los delineadores de color negro, sino que también de tonos vibrantes (azules, naranjas o blancos, entre otras muchas opciones). Gemma Beauty Palace, expertas en miradas y pestañas, hablan sobre el regreso de este icónico eyelinerretro. "Este delineado, que se aplica justo a ras de las pestañas superiores con un trazo grueso y preciso, tiene el poder de transformar instantáneamente la apariencia de los ojos, creando la ilusión de una mirada más amplia y expresiva, gracias también al uso de pestañas XL", informa Gemma Alpuente, fundadora de la marca.

En estos momentos, las gurús del beauty se han inspirado en esta tendencia que marcó un antes y un después en los años 60 para proponer nuevas versiones tanto más arriesgadas como más disimuladas. Con ello queremos decir que tenemos la opción de adaptarnos tanto a la estética más vintage como a la más casual con colores suaves y discretos. "El secreto detrás de este look atemporal radica en la combinación perfecta de un buen eyeliner líquido y unas pestañas bien definidas", nos cuentan las expertas de Gemma Beauty Palace para conseguir un resultado óptimo. "La aplicación cuidadosa del delineador es fundamental para lograr ese efecto de ojos agrandados. Además, para intensificar aún más el impacto visual, se recomienda complementar el delineado con pestañas XL, que añaden volumen y longitud para realzar la mirada de manera dramática y cautivadora" , comentan las profesionales. En definitiva, todas las amantes de la belleza deben hacerse con distintos eyeliners de colores y básicos en su neceser para unirse a esta moda que no deja indiferente a nadie.

Delineador Super Colour, de Kiko Milano (10 euros)

Delineador 'Super Colour'. Kiko Milano

Todas nuestras marcas de maquillaje favoritas tienen disponible los eyeliners de toda la gama de colores que más nos favorecen. Algunos de ellos los puedes encontrar en Kiko Milano, 3ina o KVD a un precio muy económico.