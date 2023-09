3 tips de experto para la vuelta a la rutina capilar en septiembre

En septiembre empieza, para muchos, un nuevo año y es que, tras las vacaciones toca la vuelta a la rutina que tanto aman algunas personas. Vuelta al cole, vuelta al trabajo... sabemos que estás cansada de escuchar hablar de ello pero ahora venimos a recordarte la importancia de la vuelta a la rutina capilar. El verano es una de las épocas que más dañan al cabello debido a la exposición prolongada al sol, el cloro de la piscina o la sal del mar, lo que causa una deshidratación que hace que veamos nuestra melena más frágil y quebradiza. En Blondie (el salón capilar referente de Madrid, ubicado muy cerca de la Puerta de Alcalá) lo saben bien y por eso nos dan 3 consejos para cuidar nuestro cabelloy ayudar a que luzca sano en otoño:

1.En primer lugar, nos aseguran que cortar las puntas es más importante que nunca en verano, para ayudar a que el cabello comience a crecer sano. Además, Jairo Alonso, Education Manager de Keune Spain, explica que el cabello está compuesto por la proteína de la queratina que, durante el verano, sufre una serie de cambios que podemos solucionar cortándonos las puntas para que se vuelva más sano, fuerte y fácil de manejar).

2. Por otra parte, nos explican que los mejores aliados para la vuelta al cuidado capilar son una buena mascarilla y un protector térmico. Sin embargo, es aconsejable realizar un buen tratamiento nutritivo y reconstructor. En Blondie aconsejan el Sublime 10.31 de Goa Organics, que reconstruye la estructura dañada del cabello. O, si lo que buscas es un cambio de look, también nos recomiendan el Bae Berry, que reduce el daño producido en la fibra capilar por procesos de decoloración.

3.Por último, en Blondie centran la atención en recordarnos que una buena rutina capilar es esencial para cuidar el cabello, haciéndolo con productos que se ajusten a nuestras necesidades y características. Nos recuerdan que el uso de un champú nutritivo, una mascarilla capilar y el de un acondicionador son tan importantes como el after sun que nos echamos en el cuerpo al volver de la playa.

Blondie Madrid @blondiemadrid

Y que nosotras ya no podemos pensar en otra cosa que no sea un buen cambio de look con el reparar nuestro cabello y empezar otoño con buen pie y ya hemos pedido vez en nuestra peluquería de confianza para que los expertos puedan aconsejarnos y recomendarnos cuáles son los productos que realmente necesita nuestro cabello.