Acceso

Lifestyle

Tendencias beauty

No hay maquillaje que disimule una mirada cansada pero estos parches para el contorno de ojos se acercan

Seis opciones que refrescan, hidratan y ayudan a deshinchar la zona cuando el cansancio se nota demasiado

Mujer con toalla en la cabeza usando parches dorados de hidrogel en el contorno de ojos.
No hay maquillaje que disimule una mirada cansada pero estos parches para el contorno de ojos se acercanGoogle
Patri Rodríguez Rodao
Creada:
Última actualización:

A veces, ni la base ni el corrector bastan. Lo único que me ayuda a “despertar” y deshinchar la cara son los parches para el contorno de ojos. Los suelo usar cuando duermo poco o paso demasiadas horas frente al ordenador. También los uso antes de salir o justo antes de dormir, cuando siento la piel cansada y quiero aliviar la zona. Basta con unos minutos para notar la piel más fresca y la zona más hidratada.

Estos cinco son de esos que merecen estar en el neceser.

Yepoda | The Depuff Eyespresso

Una especie de café en versión cosmética. Tienen cafeína, té verde, aloe y caléndula, y dejan una sensación fresca desde el primer minuto. Los guardo en la nevera y los uso cuando necesito deshinchar y despejar la mirada rápido. Me gusta el detalle del envase de vidrio y que los parches sean biodegradables. El resultado es piel calmada y un contorno que parece haber dormido un poco más.

Masqmai | Espresso Eye Patches

Masqmai también apuesta por la cafeína pero con un enfoque distinto porque, además de descongestionar, suavizan la textura de la piel y dejan el contorno más uniforme. Llevan niacinamida, regaliz, bakuchiol y un derivado suave del retinol, una mezcla que aporta un brillo natural, de piel descansada. Con el uso se nota la mejoría, son más tratamiento que gesto exprés.

Pixi | DetoxifEYE Eye Patches

Presentados en tarro con espátula, son de esos parches que apetece usar a diario. Llevan pepino, ácido hialurónico, cafeína y un toque de oro que aporta luminosidad. Hidratan, calman y reducen la hinchazón, sobre todo si los guardas en la nevera para reforzar el efecto frío.

The Depuff Eyespresso de Yepoda, Espresso Eye Patches de Masqmai y DetoxifEYE de Pixi.
The Depuff Eyespresso de Yepoda, Espresso Eye Patches de Masqmai y DetoxifEYE de Pixi.Google

Sesderma | Factor G Renew

El más dermatológico de esta selección. Estos parches están pensados para hidratar y alisar, y se notan especialmente cómodos si tienes la zona sensible o seca. No prometen resultados inmediatos pero dejan la piel más flexible y con buena sensación. Son los que suelo usar cuando busco algo más calmante.

Patchology | FlashPatch Illuminating Eye Gels

Los de rescate. En solo cinco minutos aportan luz gracias a la vitamina C y a un acabado perlado que revitaliza la mirada al instante. No son los más intensos en hidratación pero sí los más rápidos. Van bien justo antes de maquillarte o cuando necesitas parecer descansada.

Petitfee | Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch

De origen coreano, con perla negra y oro, destacan por su efecto luminoso. Dejan la piel con un brillo sutil y una sensación de frescura inmediata. La textura en hidrogel es agradable, se adhiere bien y deja la zona menos hinchada y más suave, justo lo que se busca cuando el cansancio se nota en los ojos.

Factor G Renew de Sesderma, FlashPatch Illuminating Eye Gels de Patchology y Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch de Petitfee.
Factor G Renew de Sesderma, FlashPatch Illuminating Eye Gels de Patchology y Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch de Petitfee.Google

Pequeño ritual, gran diferencia

No hacen desaparecer el cansancio pero ayudan a que no se note tanto. Cinco, diez o veinte minutos bastan para que la piel se vea más descansada. Y a veces, ese pequeño gesto es todo lo que hace falta para empezar el día con otra cara.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas