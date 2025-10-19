No hay maquillaje que disimule una mirada cansada pero estos parches para el contorno de ojos se acercan

A veces, ni la base ni el corrector bastan. Lo único que me ayuda a “despertar” y deshinchar la cara son los parches para el contorno de ojos. Los suelo usar cuando duermo poco o paso demasiadas horas frente al ordenador. También los uso antes de salir o justo antes de dormir, cuando siento la piel cansada y quiero aliviar la zona. Basta con unos minutos para notar la piel más fresca y la zona más hidratada.

Estos cinco son de esos que merecen estar en el neceser.

Yepoda | The Depuff Eyespresso

Una especie de café en versión cosmética. Tienen cafeína, té verde, aloe y caléndula, y dejan una sensación fresca desde el primer minuto. Los guardo en la nevera y los uso cuando necesito deshinchar y despejar la mirada rápido. Me gusta el detalle del envase de vidrio y que los parches sean biodegradables. El resultado es piel calmada y un contorno que parece haber dormido un poco más.

Masqmai | Espresso Eye Patches

Masqmai también apuesta por la cafeína pero con un enfoque distinto porque, además de descongestionar, suavizan la textura de la piel y dejan el contorno más uniforme. Llevan niacinamida, regaliz, bakuchiol y un derivado suave del retinol, una mezcla que aporta un brillo natural, de piel descansada. Con el uso se nota la mejoría, son más tratamiento que gesto exprés.

Pixi | DetoxifEYE Eye Patches

Presentados en tarro con espátula, son de esos parches que apetece usar a diario. Llevan pepino, ácido hialurónico, cafeína y un toque de oro que aporta luminosidad. Hidratan, calman y reducen la hinchazón, sobre todo si los guardas en la nevera para reforzar el efecto frío.

The Depuff Eyespresso de Yepoda, Espresso Eye Patches de Masqmai y DetoxifEYE de Pixi. Google

Sesderma | Factor G Renew

El más dermatológico de esta selección. Estos parches están pensados para hidratar y alisar, y se notan especialmente cómodos si tienes la zona sensible o seca. No prometen resultados inmediatos pero dejan la piel más flexible y con buena sensación. Son los que suelo usar cuando busco algo más calmante.

Patchology | FlashPatch Illuminating Eye Gels

Los de rescate. En solo cinco minutos aportan luz gracias a la vitamina C y a un acabado perlado que revitaliza la mirada al instante. No son los más intensos en hidratación pero sí los más rápidos. Van bien justo antes de maquillarte o cuando necesitas parecer descansada.

Petitfee | Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch

De origen coreano, con perla negra y oro, destacan por su efecto luminoso. Dejan la piel con un brillo sutil y una sensación de frescura inmediata. La textura en hidrogel es agradable, se adhiere bien y deja la zona menos hinchada y más suave, justo lo que se busca cuando el cansancio se nota en los ojos.

Factor G Renew de Sesderma, FlashPatch Illuminating Eye Gels de Patchology y Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch de Petitfee. Google

Pequeño ritual, gran diferencia

No hacen desaparecer el cansancio pero ayudan a que no se note tanto. Cinco, diez o veinte minutos bastan para que la piel se vea más descansada. Y a veces, ese pequeño gesto es todo lo que hace falta para empezar el día con otra cara.