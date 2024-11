Todos los zapatos en los que invertir en Black Friday

Llevo ahorrando todos los últimos meses para invertir en los imprescindibles de fondo de armario en el Black Friday. Se acera una de las temporadas favoritas de todas las mujeres de todas las edades, momento idóneo para conseguir todas las piezas que llevamos queriendo tener durante mucho tiempo a un precio súper rebajado. Bien es cierto que durante estas 24 horas obtendremos esenciales de acuerdo con las tendencias de otoño-invierno 2024/2025, por lo que es una oportunidad provechosa para atrevernos a ellas. Sin embargo, como editora de moda, a lo largo de mis 25 años he aprendido que el acierto del Black Friday es invertir en prendas básicas, temporales y ponibles para añadir a nuestro fondo de armario con la intención de beneficiarnos de la versatilidad de estas en los estilismos. Hablamos de camisas clásicas, vaqueros rectos, abrigos peluche o calzados todoterreno combinables en todos los escenarios. No cabe duda de que los zapatos han sido uno de los temas de conversación dentro de las directrices de la moda que han dado más juego durante estos meses de frío, como las bailarinas, los mocasines o las botas de caña alta de efecto 'piernas infinitas'. Una de las sorpresas inesperadas de esta temporada es que el calzado está siendo el claro protagonista de los looks de otoño e invierno, por lo que tenemos cero dudas y muchas pruebas de que será la inversión más acertada durante el Black Friday 2024.

Las marcas de moda son las más inteligentes, es por ello que han aprovechado los últimos meses para lanzar los modelos de calzado más funcionales, modernos y ponibles para convertirse en una revolución entre las compras compulsivas. Aunque muchas de las alternativas más reseñadas destacan por tener un precio asequible, en tan solo 11 días podrán ser nuestras con descuentazos que nadie podrá perder de vista. Como buena editora (y especialista en ahorrar tiempo a mis lectores), he seleccionado 10 zapatos en los que invertir en el Black Friday el próximo 29 de noviembre.

Bailarinas de estampado animal, de Parfois (46 euros)

Bailarinas de estampado animal. Parfois

Además de que las bailarinas han inundado nuestro zapatero, también lo ha hecho el estampado animal en todas sus facetas. Entre varias opciones que las firmas de moda nos han ofrecido a lo largo de estos meses, nos quedamos con estas virales de Parfois por 46 euros.

Zapatos de tacón con hebilla decorativa, de Zara (26 euros)

Zapatos de tacón con hebilla decorativa. Zara

De la misma manera que las bailarinas, los zapatos de tacón al estilo ejecutivo también se han posicionado como uno de los más vistos este otoño e invierno. Tanto en su versión de tacón sensato como en su máxima altura. Sobre todo, debemos poner atención a aquellos modelos con la hebilla decorativa que da un toque distintivo al estilismo, dentro o fuera de la oficina. Esta opción de Zara (por tan solo 26 euros) está siendo una de las favoritas de las editoras de moda.

Mocasines clásicos, de Mango (70 euros)

Mocasines clásicos. Mango

Los mocasines están siguiendo los pasos de los anteriores zapatos. Dejamos atrás los diseños con plataformas, para reencontrarnos con los más clásicos de toda la vida al estilo masculino. Con o sin calcetines, pero llevados con mucho gusto y buen estilo. Estos de Mango los tenemos disponibles tanto en todas las tallas como en distintos colores.

Bailarinas bicolor, de H&M (20 euros)

Bailarinas bicolor. H&M

Hablamos de todo un básico de fondo de armario al estilo Chanel. La marca H&M se ha inspirado en la maison francesa para facilitarnos nuestro acceso a un modelo de lo más similar al que confeccionó la diseñadora que utilizaremos día sí y día también, puesto que nunca pasa de moda. Además, si ahora están a tan solo 20 euros, su precio en el Black Friday nos sorprenderá.

Bailarinas Tabi, de Ulanka (60 euros)

Bailarinas Tabi. Ulanka

Culpamos a la firma de lujo Alaïa por convencernos de este diseño. Su fiebre comenzó en la temporada pasada sin imaginarnos que finalmente sí que nos iba a deleitar para añadir en nuestro fondo de armario. Ahora, Ulanka se ha puesto manos a la obra con un diseño de lo más similar que nosotras pensamos apuntar para conseguir el próximo 29 de noviembre.

Botas de caña alta básicas, de Hispanitas (190 euros)

Botas de caña alta básicas. Hispanitas

Nunca pueden faltar las botas de caña alta básicas. Eso sí, como se trata de un modelo al que solemos recurrir en varias ocasiones, tanto en otoño como en invierno, deberemos apostar por una calidad mucho mayor. Una de las alternativas que hemos encontrado en las marcas españolas es en Hispanitas por 190 euros.

Bailarinas de terciopelo, de Victoria (50 euros)

Bailarinas de terciopelo. Calzados Victoria

Las bailarinas de terciopelo también tienen una cabida muy importante entre nuestra lista de compras en el Black Friday 2024. Las tenemos en marino, negro, fucsia o naranjas, pero nosotras nos quedamos con el modelo en burdeos de Victoria por 50 euros.

Zuecos planos, de Stradivarius (36 euros)

Zuecos planos. Stradivarius

Daremos la bienvenida (de nuevo) a todas las versiones de los zuecos o las botas UGG. Bien es cierto que durante los últimos años nos hemos obsesionado tanto de las botas como de los botines, pero en la anterior temporada, el modelo en zueco fue los claros ganadores de los favoritismos. En Stradivarius hemos dado con esta propuesta calentita que combinaremos con calentadores.

Botines en burdeos, de Pull&Bear (36 euros)

Botines en burdeos. Pull&Bear

De la misma manera que las botas de caña alta, también confiaremos en los botines. Pero no en los diseños clásicos de siempre, sino en aquellos acabados en punta cuadrada y en colores burdeos. Darán todo el juego que necesitamos en nuestros looks, así como tendremos modelos súper asequibles, como en Pull&Bear por 35 euros, de momento.

Merceditas con tacón, de Sfera (40 euros)

Merceditas con tacón. Sfera

Si odias las alturas, las merceditas con tacón sensato son tu solución. Además de estar de moda en estos momentos, se trata de un modelo que nunca pasa de moda y que puedes utilizar tanto en la oficina como en los estilismos casuales.

Tras esta lista de zapatos en los que invertir en el Black Friday, no te quedan excusas para encontrar el modelo acertado a tus necesidades, estilo y gustos a un precio con descuentazo.