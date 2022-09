Alba Díaz se apunta a los pantalones dosmileros de cintura vuelta con este modelo de Bershka

Si haces un repaso por cualquier modelo de pantalón que vieras o tuvieras durante los primeros años de los 2000, seguro que los has visto este año en algún que otro lugar. Ya sea sobre la pasarela, en el Street Style, en Instagram o en las tiendas. No se nos ocurre un solo diseño que no haya vuelto a la vida a lo largo de esta temporada. Hemos visto como las calles y las marcas se llenan de pantalones cargo, que lucen iconos de moda tan dispares como Victoria Federica a Amelia Bono. También hemos visto su versión más extrema, los parachute, y por supuesto cualquier pantalón de tiro bajo nos transporta irremediablemente a esa década.

Pero hay otros pantalones que sin constituir un modelo en si, fueron digamos una de las formas favoritas de llevarse. Esto es cuando te abrías el botón y te dabas la vuelta a la cinturilla. Era la mejor forma de dejar ver ropa interior (que por entonces eran sobre todo calzoncillos con una clara preferencia por la logomanía). Y también se lo vimos la primera a Victoria Federica, solo que doblado “a mano”. Las marcas han querido sofisticar esta tendencia ofreciendo modelos tipo sastre con la cintura directamente doblada, que son a la vez elegantes y plena tendencia.

Si hay una tienda que se ha erigido como el templo de esta tendencia ha sido sin duda Bershka, y la prueba es el último look de Alba Diaz, donde escoge un diseño tipo sastre con raya en color negro y cintura vuelta blanca para una noche de fiesta.

Pantalón tailoring wide leg detalle cintura, de Bershka (29,99 euros)

Solo necesitas un crop top para lucir abdomen y sentirte de lleno en los 2000. Además, otra de las claves está en llevar el bajo más bien largo, de tal manera que cubra el zapato.