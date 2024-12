20 prendas, accesorios o calzados de última hora con los que celebrar el fin de año 2024 de la manera más fashion

Este artículo va destinado a nuestras lectoras que dejan todo para última hora, pero no nos pongamos nerviosos porque esta vez hay una fácil solución. Sabemos que en las últimas semanas no hemos tenido el suficiente tiempo para emplear en encontrar los estilismos perfectos para celebrar la Nochevieja, entre encontrando la manera de cómo vestir una mesa en Navidad o preocupándote por los tratamientos de belleza que cambiarán tu piel antes de fin de año. Y siempre ocurre lo mismo, pensamos que tenemos muchos días por delante hasta que faltan horas y no hemos conseguido absolutamente nada. No obstante, que no cunda el pánico, porque en las marcas de moda todavía tenemos todos los esenciales para convertirnos en las anfitrionas o invitadas perfectas de la velada mágica de mañana. Es más, ahora lo tenemos mucho más fácil, puesto que nos podemos inspirar en todos los looks de las famosas en Nochebuena para conseguir la estética que deseamos. Además, gracias a ello, hemos confirmado que los vestidos de fiesta que han aterrizado en las tiendas serán los triunfadores en Nochevieja, porque son fáciles de combinar, versátiles para otras fiestas de este calibre y sientan bien a todas las mujeres de todas las edades. Pero, esto no es todo lo que tenemos que contar.

En las últimas semanas, hemos descubierto cómo triunfar con tu estilismo de Navidad que también podremos aplicar en nuestro look del 31 de diciembre. Y es que, si tu clara preferencia son los vestidos de invitada, lo tienes muy fácil, puesto que en marcas españolas low cost, como Zara o Mango, tienes una variedad infinita de posibilidades. No obstante, como editoras de moda, hemos investigado en otras alternativas con el fin de ser un poco más original y distintiva en tu lookde fin de año. Entre esta lista de deseos que presentamos a continuación, encontramos conjuntos de dos piezas de lentejuelas, tops con aberturas, trajes de efecto terciopelo o monos largos de efecto tipazo. Porque, para estas fiestas hemos dado con vestimentas que no dejan indiferentes a nadie. Eso sí, también debemos prestar atención a las tendencias en calzado, que son aptos tanto para aquellas que adoran las alturas para estilizar las piernas como las que prefieren apostar por la comodidad con zapatos de tacón sensato. A todo ello le siguen los accesorios, desde los bolsos de fiesta hasta los complementos para el pelo, que elevan el estilismo de Nochevieja con muy poco esfuerzo. Te seleccionamos las 20 prendas, accesorios o calzados de última hora con los que celebrar el fin de año 2024 de la manera más fashion.

Chaqueta de punto de lentejuelas, de Zara (70 euros)

Chaqueta de punto de lentejuelas. Zara

Sandalia de tacón con lazo, de Zara (36 euros)

Sandalia de tacón con lazo. Zara

Abrigo de pelo, de Mango (90 euros)

Abrigo de pelo. Mango

Vestido de lentejuelas, de Mango (100 euros)

Vestido de lentejuelas. Mango

Bolso saco de lentejuelas, de It's Lava (80 euros)

Bolso saco de lentejuelas. It's Lava

Top corto de lentejuelas, de H&M (26 euros)

Top corto de lentejuelas. H&M

Collar con charms, de Lulàs Lulàs (87 euros)

Collar con charms. Lulàs Lulàs

Zapato de tacón sensato, de Primark (18 euros)

Zapato de tacón sensato. Primark

Vestido mini de escote asimétrico, de Primark (18 euros)

Vestido mini de escote asimétrico. Primark

Brazalete, de Parfois (20 euros)

Brazalete. Parfois

Lazo para el cabello, de Parfois (9 euros)

Lazo para el cabello. Parfois

Chaleco de terciopelo, de Easy Wear (30 euros)

Chaleco de terciopelo. Easy Wear

Pantalones de terciopelo, de Easy Wear (30 euros)

Pantalones de terciopelo. Easy Wear

Blusa con lentejuelas, de Sfera (40 euros)

Blusa con lentejuelas. Sfera

Falda larga de lentejuelas, de Sfera (60 euros)

Falda larga de lentejuelas. Sfera

Pendientes de esbalones, de Singularu (33 euros)

Pendientes de esbalones. Singularu

Vestido de encajes y transparencias, de Pull&Bear (30 euros)

Vestido de encajes y transparencias. Pull&Bear

Camisa con transparencias, de Intimissimi (50 euros)

Camisa con transparencias. Intimissimi

Americana entallada, de Bershka (40 euros)

Americana entallada. Bershka

Mono largo, de Stradivarius (50 euros)

Mono largo. Stradivarius

Queda poco más de 24 horas para dar comienzo a la celebración del fin de año 2024. ¿No tienes todavía look de fiesta? Échale un vistazo a toda esta lista de compras con la que triunfarás tanto de anfitriona como de invitada.