8 faldas de rebajas de El Corte Inglés ideales para invierno

Las rebajas han empezado esta semana o lo que viene ser la mejor época del año para las amantes de la moda que buscan hacerse con básicos atemporales o prendas en tendencia a precios irresistibles. Ya es un clásico post-navideño que las tiendas se llenen de ofertas y promociones los primeros días de enero, y no es por nada, pero es justo lo que necesitamos para volver a la rutina con un poco alegría después de las vacaciones. En los últimos días, te hemos contado que comprarán las editoras de moda en rebajas o cuáles son esos abrigos de Zara que toda fashionista necesita, pues hoy te traemos la mejor inspiración si quieres renovar tu colección de faldas con una selección de las más ideales para llevar en invierno y que están disponibles en El Corte Inglés con rebajas de hasta el 50%.

Ya sea para ir a la oficina o para una cita especial, las faldas son ese aliado de estilo que consigue darle un aire arreglado a tus estilismos incluso en invierno, si pensamos en funcionalidad las faldas midi o largas son las más apropiadas para meses fríos, como diciembre u enero, pero como buenas fashionistas ni cuando las temperaturas bajan nos podemos resistir al encanto de una falda mini con medias negras y botas altas. Por ello hemos seleccionado una lista con 8 faldas mini, midi y largas de las rebajas de El Corte Inglés a las que no te vas a poder resistir, luego no digas que no te hemos avisado.

Falda de punto midi, de Woman El Corte Inglés (rebajada a 29,99 euros)

Falda de punto midi El Corte Inglés

Minimalista, pero llena de posibilidades, esta falda de punto en tono burdeos se convierte en un lienzo perfecto para el invierno. Su silueta columna estiliza la figura, mientras que el tejido de punto añade calidez y confort, dos características imprescindibles para la temporada.

Falda midi bambula lúrex, de Southern Cotton (rebajada a 25,99 euros)

Falda midi bambula lúrex El Corte Inglés

Ligera y etérea, esta falda en tejido de bambula con estampado floral y destellos de lúrex es la referencia perfecta de que la estética bohemia seguirá pisando fuerte en 2025. Combínala con un jersey de punto y botas altas para un look boho chic o con un top ajustado si buscas un contraste más atrevido.

Falda midi lápiz en crepé, de Calvin Klein (rebajada a 64,95 euros)

Falda midi lápiz en crepé El Corte Inglés

El diseño limpio y entallado de esta falda realza la silueta, mientras que su corte midi y la abertura trasera garantizan una comodidad impecable. Perfecta para transitar de la oficina a un afterwork con solo cambiar los zapatos, es esa pieza comodín que todas necesitamos en el armario.

Minifalda de terciopelo, de Twinset (rebajada a 100,50 euros)

Minifalda de terciopelo El Corte Inglés

Lujosa y con un toque de nostalgia, esta minifalda de terciopelo negro trae de vuelta el glamur de los años 90. Con medias negras y botas altas se convierte en la protagonista de cualquier look nocturno, mientras que un jersey oversize suaviza su carácter para el día a día.

Falda mini drapeada con sobrefalda, de Dolores Promesas (rebajada a 69,95 euros)

Falda mini drapeada con sobrefalda El Corte Inglés

Audaz y arquitectónica, esta falda mini drapeada en gris combina la estructura de una sobrefalda cruzada con la fluidez de un diseño asimétrico. Los pequeños cuadros que decoran el tejido añaden un toque tradicional que contrasta con su silueta contemporánea.

Falda de tweed con flecos, de Maje (rebajada a 117,50 euros)

Falda de tweed con flecos El Corte Inglés

El tweed se reinventa en esta falda mini que fusiona el espíritu preppy con un toque de desenfado. Su color rosa empolvado y los detalles de flecos en los bolsillos y el bajo añaden dinamismo, mientras que los botones metálicos redondean su carácter sofisticado. Llévala con un suéter fino de cuello alto y mocasines para un look parisino que funciona tanto de día como de noche.

Falda midi evasé fantasía, de Roberto Verino (rebajada a 132 euros)

Falda midi evasé fantasía El Corte Inglés

Esta falda de corte evasé es ese básico que eleva cualquier estilismo, cuyo tejido con sutiles patrones de fantasía se convierte en el centro de atención. Su cintura alta define la silueta, mientras que el vuelo del bajo aporta ligereza y movimiento.

Falda midi de cuadros, de Lloyd's (rebajada a 77 euros)

Falda midi de cuadros El Corte Inglés

Su corte ligeramente acampanado se presta tanto a looks casuales como a opciones más sofisticadas, dependiendo de cómo la combines. Con botas altas de piel y un abrigo estructurado, se convierte en un guiño al estilo british que nunca pasa de moda.