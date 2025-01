Blazers oversize tan elegantes que favorecen a cualquier edad, de los 20 a los +60

Las blazer oversize se han convertido en prendas imprescindibles de cualquier fondo de armario y es que a día de hoy no hay 'insider' o experta en moda que no tenga una en su armario. Muchas veces estas son las encargadas de elevar un look casual al nivel de lookazo sin importar la edad que tengas, ya sea que estés en tus 20 y las uses para ir a la uni o al trabajo o que hayas pasado los 60 y quieras darle un toque de actualidad a tus estilismos más arreglados. Es cierto que las americanas entalladas ayudan a marcar silueta, pero no hay nada como una con corte oversize para convertirte en la más estilosa del lugar.

Una de las cualidades que más nos gusta y atrae de este tipo de prendas es su versatilidad, no importa que la lleves con pantalones de traje, vaqueros o leggings el resultado va a ser siempre sofisticado, y es que las blazers oversize siempre van a aportar un aire interesante que no consigues con otro estilo de americanas, eso es así. Por eso no nos extraña que las que más saben de moda no puedan vivir sin ellas, en cualquier estación del año (invierno incluido). Y ahora que te hemos convencido de que necesitas una (o varias) blazer oversize en tu fondo de armario te contamos cuáles son nuestras favoritas en este momento, las hay de rebajas y nueva colección.

Blazer ante, de Zara (129 euros)

Blazer ante Zara

Con su textura en ante camel, esta blazer se posiciona como la mejor aliada para los looks bohemios pero sofisticados. Su tono cálido es perfecto para combinar con denim oscuro, pantalones beige o incluso vestidos florales largos. Además, su tejido aporta un aire elegante que funciona tanto para el día como para la noche, especialmente si apuestas por accesorios dorados.

Americana oversize de botonadura sencilla, de H&M (49,99 euros)

Americana oversize de botonadura sencilla H&M

El clásico gris no pasa de moda, pero este diseño lo lleva un paso más allá con rayas verticales que estilizan y un corte oversize que derrocha frescura. Es ideal para la oficina, combinada con pantalones de traje, pero también funciona a la perfección con vaqueros desgastados para un look más casual. Una apuesta segura para quienes aman la elegancia funcional.

Blazer cruzada oversize, de Zara (39,95 euros)

Blazer cruzada oversize Zara

Con un diseño cruzado en tono khaki esta blazer es la opción perfecta para quienes buscan un básico con un toque de originalidad. Su estructura marcada estiliza la figura, y su versatilidad permite llevarla con zapatillas blancas para un look casual chic o con botas altas para un estilismo más sofisticado.

Blazer cuadros, de Parfois (rebajada a 49,99 euros)

Blazer cuadros Parfois

Los cuadros son uno de los estampados estrella de la temporada, y esta blazer lo demuestra con un diseño que equilibra lo vintage con lo moderno. Su corte amplio la hace perfecta para llevar encima de un jersey de cuello alto en invierno o sobre una camiseta básica para los días más cálidos. Combínala con vaqueros oscuros y botines de cuero para conseguir un look effortless chic.

Americana oversize, de H&M (59,99 euros)

Americana oversize H&M

Este clásico estampado en blanco y negro se reinventa con un diseño oversize que aporta un aire fresco y actual. Ideal para quienes buscan un look preppy, pero moderno, esta americana combina a la perfección con faldas plisadas, mocasines o pantalones pitillo negros. Su versatilidad la convierte en un imprescindible para todas las edades.

Blazer oversize, de Bershka (rebajada a 25,99 euros)

Blazer oversize Bershka

Esta blazer, en un elegante tono chocolate, es el equilibrio perfecto entre sofisticación y estilo casual. Su corte estructurado estiliza sin ser demasiado rígido, y su color tendencia la hace ideal para los meses más fríos. Pruébala con unos pantalones beige para un look monocromático que nunca falla, o con jeans claros para un contraste trèschic.

Blazer oversize cruzada, de Zara (49,95 euros)

Blazer oversize cruzada Zara

No puede faltar en ningún armario una blazer negra. Este modelo cruzado combina elegancia y modernidad en un diseño atemporal que eleva cualquier outfit. Desde un total look en negro para una cena formal hasta un estilismo relajado con vaqueros y zapatillas, esta blazer demuestra que el negro siempre es el color ganador.