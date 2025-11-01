De Aitana a Lola Lolita o Paula Echevarría: así de fashion han celebrado Halloween las celebridades españolas

Este 31 de octubre ha tenido cabida el terror con la moda. Cada vez más, Halloween se está convirtiendo en todo un escaparate de las tendencias donde las celebridades e influencers sacan sus mejores galas en base a dicha temática. Y cómo no, han vuelto a desplegar su imaginación cautivándonos con sus disfraces glamurosos.

La intención de dar miedo se ha sustituido por el objetivo de crear estilismos fashionistas. Es decir, han conseguido recrear los clásicos atuendos de brujas o vampiros con un aire más moderno y contemporáneo que los hacen más accesibles. Además de las vestimentas, las famosas también han sorprendido con looks de maquillaje caracterizados y súper conseguidos con los que han revolucionado las redes sociales. Nombres como Aitana, Paula Echevarría,Lola Lolita o María Pombo han conseguido hacer realizad esta pasarela fusionando la temática del miedo con una inclinación más fashion este Halloween.

Los disfraces de Halloween de las famosas

Como decíamos, las celebridades e influencers han sido los protagonistas de este Halloween, donde no solo se han adaptado al dresscode, sino que también han brillado. En sí, la estética de dicha festividad ha sido de lo más cuidada, con una atención a los detalles y creando un disfraz desde su sello personal. Y nuestra redacción de Lifestyle de La Razón ha reunido todos los detalles.

Aitana: una vampira superestrella

Como bien ha comentado Aitana, "las vampiras de noches de Halloween también son superestrellas". Y así ha sido, puesto que se ha marcado uno de los mejores lookazos con un corpiño coqueto con lazos en el que se despliegan unas mangas abullonadas semitransparentes. Lo ha combinado con una minifalda de volantes en negro, botas altas con medias y collar de perlas.

Lola Lolita: de estilo vampírico con su novio Alonso López

Lola Lolita, por su parte, ha escogido un estilismo básico con top en negro y vaqueros anchos para dar el mayor protagonismo a al maquillaje. Y es que se ha caracterizado de vampira junto con su novio Alonso López, una apuesta perfecta, rápida y fácil de hacer.

Paula Echevarría: la más creativa y fashion

Paula Echevarría. Instagram @pau_eche

Paula Echevarría se ha convertido en una verdadera ovni sin dejar de lado el buen estilo. Como base de la vestimenta, ha recurrido a un top y unas medias en verde semitransparente a los que ha añadido un corsé metalizado en rosa con elementos voluminosos junto con unos shorts de lentejuelas perfectos para esta Navidad. Algunos de los complementos que ha acentuado la temática han sido unos guantes plateados y su peluca en verde, también.

María Pombo: coordinada con sus hija Vega

María Pombo. Instagram @mariapombo

De la misma manera que su hija Vega, María Pombo se ha disfrazado de diabla con un look que se puede replicar. Se ha marcado un con jersey de punto fino en gris y vaqueros en negro, a tono con la gabardina de efecto cuero.

Antes de que Mariah Carey arrancara la Navidad, las celebridades e influencers no han dudado en marcase unos lookazos de Halloween donde la moda ha estado más que presente.