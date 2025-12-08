Amelia Bono tiene el look de esquí más viral del puente: la chaqueta metalizada que será tendencia en invierno

Amelia Bono ha vuelto a demostrar por qué es una de las prescriptoras de estilo más seguidas de España. Aprovechando el puente de diciembre, la empresaria ha puesto rumbo a la nieve y ha compartido en su Instagram un look de esquí que tiene todas las papeletas para convertirse en el más deseado de la temporada. Con un paisaje alpino de fondo y la energía que siempre transmite en sus planes deportivos, Amelia ha posado con un conjunto tan favorecedor como funcional que confirma que el estilo también se lleva a las pistas.

Su propuesta, pensada para resistir el frío sin renunciar a la estética, combina piezas técnicas con detalles muy tendencia. La prenda protagonista es una chaqueta acolchada metalizada en tono champagne, de efecto ligeramente brillante y corte corto, que aporta luz al rostro y estiliza la figura incluso con varias capas térmicas debajo. Amelia la combina con pantalones de esquí en color negro, ajustados y de campana sutil en el bajo, el patrón favorito de quienes buscan alargar visualmente la pierna incluso con botas de nieve.

El look se completa con unos guantes negros, casco deportivo y máscara con cristal espejo en colores anaranjados, un accesorio esencial para la protección solar en alta montaña y que, además, aporta un toque futurista al conjunto. El resultado es un estilismo equilibrado, moderno y práctico, perfecto tanto para esquiar como para disfrutar del clásico après-ski.

La chaqueta metalizada: la prenda estrella del invierno 2025

Las chaquetas acolchadas en acabado metalizado llevan varias temporadas protagonizando los armarios de invierno, pero en 2025 llegan con fuerza renovada. Modelos ligeros, cálidos y con patrones muy estudiados para favorecer la silueta se han convertido en el nuevo imprescindible de quienes buscan un punto sofisticado incluso en los contextos más deportivos.

El look de Amelia Bono en la nieve. Instagram @ameliabono

En el caso de Amelia Bono, el modelo que luce destaca por su cuello con pelo, su corte recto ligeramente entallado y su capacidad para aportar estilo sin sacrificar comodidad. Este tipo de prenda es ideal para quienes quieren invertir en una pieza versátil que acompañe tanto en escapadas a la nieve como en los días más fríos de ciudad.

Combinada con prendas negras, como hace Amelia, el resultado es especialmente favorecedor: el contraste de tonos enfatiza la luminosidad de la chaqueta y equilibra visualmente el look.

Así se lleva el look técnico de esquí que también funciona fuera de pista

La tendencia “ski-chic” domina este invierno y el look de Amelia es el ejemplo perfecto. Para replicarlo basta con seguir tres claves:

1. Mezcla tejidos técnicos con detalles fashion. Chaquetas metalizadas, cremalleras contrastadas y capuchas con pelo sintético actualizan cualquier conjunto.

2. Aplica la regla del contraste. Prendas superiores claras y pantalones negros estilizan y aportan armonía.

3. Accesorios que importan. Una buena máscara y guantes negros minimalistas terminan de pulir el look sin restar protagonismo.

El puente de diciembre es el punto de partida oficial de la temporada de esquí, y Amelia Bono ya ha puesto el listón muy alto. Su look técnico, luminoso y perfectamente proporcionado confirma que la moda en la nieve está más viva que nunca y que el estilo no se toma vacaciones… ni siquiera entre montañas.