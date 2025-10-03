Este es el destino de la luna de miel de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan y el motivo de su elección

Para muchos es la boda aristocrática del año. La de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan está acaparando ya todas las miradas y se cuentan las horas para que la pareja pronuncie sus votos y el esperadísimo ‘sí, quiero’. Han sido diez años de discreto romance que este sábado 4 de octubre vivirá su mágico día en el corazón de Sevilla, en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, tan afín a la familia de los Alba. Después emplazarán el convite y la celebración en la finca familiar de Las Arroyuelas, una de las joyas inmobiliarias de la Casa Alba, donde se darán cita los más de 300 invitados que brindarán por el triunfo del amor.

Todas las miradas están fijadas ya en esta finca, donde han comenzado a instalarse los reporteros para dar buena cuenta de cada detalle del enlace. También de lo que sucede este viernes, cuando a estas horas se celebra la preboda con algunos de los más allegados para ir abriendo apetito y romper el hielo entre las dos familias y grupos de amigos. Un enclave donde esta mañana se ha vivido un momento de tensión, cuando el duque de Arjona ha realizado una peligrosa maniobra con su vehículo que le ha valido un sinfín de críticas. Pero pronto todo terminará, se calmarán las aguas y los tortolitos, ya convertidos en marido y mujer, podrán relajarse en su viaje de novios.

El viaje de boda que preparan Cayetano y Bárbara

Fiel a las tradiciones, Cayetano Martínez de Irujo ha querido emplazar su enlace en la iglesia a la que acudía su madre a rendir cuentas con el Cristo de los Gitanos. También con la elección de la finca Las Arroyuelas, donde descansan las cenizas de la duquesa de Alba, como emplazamiento para el banquete nupcial y la correspondiente fiesta hasta que el cuerpo aguante. Estos días han sido frenéticos para los contrayentes, ansiosos de que todo salga según lo previsto y el fin de semana termine con la certeza de que ha sido un éxito.

Cayetano Martínez de Irujo junto a su novia, Bárbara Mirjan, en una foto de archivo larazon

Después se entregarán de lleno al disfrute de sus primeros momentos como marido y mujer, para iniciar también el tradicional viaje de novios. Hasta ahora poco o nada se había hablado de la luna de miel y el destino elegido por los enamorados para generar sus primeros recuerdos en matrimonio. Pero en la tarde de este viernes se ha desvelado el misterio desde el plató ‘El tiempo justo’, cuando se han propuesto los dos posibles destinos elegidos. No se sabe con certeza cuál es el definitivo, aunque el avión recorrería el mismo camino, al estar a la otra punta del globo terráqueo.

Desde el citado programa de Telecinco se informa que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan esperarán hasta Navidad para su viaje nupcial. Quieren que su luna de miel sea ideal y no se vea opacada con compromisos profesionales o quehaceres rutinarios, de ahí que no tengan problema alguno en aguardar un par de meses. Lo importante es disfrutar de tiempo de calidad juntos en su primer viaje en matrimonio, el cual desvelan que será en Australia o Nueva Zelanda. Un enclave privilegiado cuando el invierno aprieta en España, pues aquí estarían gozando de lo mejor del verano.