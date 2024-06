El bikini rojo reemplaza al bikini negro y lo llevaremos para salir de fiesta con amigas

Con el verano a la vuelta de la esquina, somos muchas las amantes de la moda que estamos al acecho de encontrar el bikini y el bañador ideal que nos haga efecto tipazo para esta temporada 2024. Por ello, y, aunque siempre tengamos en nuestro armario los bikinis más clásicos y atemporales como son los de triángulo y braguita normal, así como los básicos bañadores de cuello de pico y gran escote en la espalda, nunca está de más hacernos con otros bikinis y bañadores más originales, diferentes y que estén en tendencia. Por ejemplo, esta temporada los bikinis y bañadores de animal print están arrasando, y no es para menos, pues se trata de un estampado muy de moda que todas las amantes de la moda han incluido en su armario, desde en inviernos a partir de pantalones y faldas midi, hasta en verano con mini faldas, bailarinas y bikinis de animal print. Sea como sea, se trata de un estampado que ha venido para quedarse, desbancando al clásico bikini negro. Si bien es cierto que todas tenemos un bikini o bañador en color neutro, pues combina con todo y es un básico, hay otra tonalidad que la ha superado, y es el bikini o bañador en color rojo. Sí, el rojo está muy en tendencia y, lo mejor, este sienta muy bien cuando nuestro tono de piel se torna más bronceado. Sea como sea, este verano debes meter en tu maleta de vacaciones de verano un bikini o bañador en color rojo.

En tiendas como Pull & Bear, Zara o Stradivarius podemos encontrar un sinfín de moda de baño en esta tonalidad, y es que hasta nuestras influencers favoritas ya están luciendo su traje de baño en este color para sus primeras escapadas de fin de semana frente al mar. Desde el clásico bikini de triángulo hasta el bañador 'cut out', pasando por las braguitas brasileñas, escoge el que más vaya acorde a tus gustos y tipo de cuerpo. Además, algo que podemos añadir a nuestro look son los pareos. Sí, se trata de una especie de falda que se ajusta a la cintura con un nudo y que podemos llevar al chiringuito o a donde queramos, pues eleva el look y lo hace mucho más elegante, perfecto para una tarde noche de vacaciones. Rematamos el look con unas sandalias de tipo pala y un bolso tipo cesta para conseguir un lookde playa de diez con el bikini o bañador rojo como el claro protagonista.

Top bikini triángulo tachuelas (15,99 euros) y braguitas, (12,99 euros), de Pull & Bear

Top y braguitas triángulo tachuelas Pull & Bear

Top bikini triángulo contraste (15,99 euros) y braguitas brasileña, (9,99 euros), de Stradivarius

Top y braguitas contraste Stradivarius

Top bikini básico (12,99 euros) y braguitas básica (12,99 euros), de Pull & Bear

Top y braguitas básico Pull & Bear

Bañador asimétrico cut out, de Zara (29,95 euros)

Bañador asimétrico Zara

Estos son los bikinis y bañadores que están arrasando entre las chicas que entienden más de moda.