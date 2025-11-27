Candela Márquez arrasa junto a Alejandro Sanz con un vestido rojo de Victoria que redefine la elegancia en alfombra roja

Candela Márquez vivió una noche especialmente significativa y lo hizo con un look que no pasó desapercibido. La actriz, que acudió a la gala acompañando a Alejandro Sanz, apostó por un vestido rojo de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal, una de las casas españolas más reconocidas por su trabajo artesanal y su visión femenina del diseño. Su elección la situó entre las invitadas más elegantes de la alfombra roja y dejó uno de los estilismos más potentes de la temporada festiva.

Un diseño rojo que combina sensualidad, técnica y elegancia

El vestido, perteneciente a la colección Studio de Victoria, está confeccionado en un tejido satinado que potencia el color rojo de una forma suave, luminosa y altamente favorecedora. La pieza está construida sobre líneas limpias y depuradas, que permiten que la silueta sirena caiga con naturalidad y movimiento.

Candela Márquez. GTRES

El resultado es un diseño que abraza la figura sin rigidez, acompañando cada paso de Candela con fluidez y reforzando esa imagen de elegancia tranquila que caracteriza a la casa andaluza.

Un escote en onda que define la nueva feminidad

Uno de los elementos más especiales del vestido es su escote en onda, una estructura curva que aporta delicadeza y personalidad. Este tipo de escote se está consolidando como uno de los favoritos de la temporada por su capacidad de suavizar la zona del pecho y estilizar el cuello sin necesidad de ornamentación.

En el caso de Candela Márquez, este diseño encaja a la perfección con su estilo natural, realzando su feminidad sin caer en excesos.

Una espalda descubierta que convierte el look en pura alfombra roja

Si el frontal del vestido ya es impactante, la espalda abierta termina de transformar el diseño en una auténtica pieza de gala. La firma Victoria incluye un juego de pliegues estratégicos que enmarcan la zona y crean un efecto escultural que aporta dramatismo y sofisticación.

Alejandro y Candela. GTRES

Es una de esas espaldas que funcionan como protagonista silenciosa y que multiplica el efecto “wow” en fotografías y movimiento.

Un beauty look pensado para potenciar el vestido

Para equilibrar la fuerza del rojo y mostrar la espalda del diseño, Candela optó por un recogido alto con mechones sueltos, un peinado que aporta frescura y elegancia sin competir con el vestido.El maquillaje, centrado en una piel luminosa y unos ojos ligeramente marcados, completaba un look coherente, festivo y muy favorecedor.

La elección de un diseño de Victoria no es casual. La firma de Vicky Martín Berrocal es conocida por su capacidad de resaltar la silueta femenina de manera elegante, y Candela ha confiado en ella en múltiples ocasiones. Este nuevo vestido confirma que la conexión entre la actriz y la marca sigue su línea ascendente: moda española bien hecha, diseño que cuenta una historia y una presencia impecable en alfombra roja.

Un look impecable en una noche especial

Con esta aparición, Candela Márquez firma uno de sus estilismos más brillantes, combinando moda, apoyo personal y una apuesta por el diseño español. Su vestido rojo de Victoria reúne todos los ingredientes del look perfecto: color, técnica, actitud y ese sello inconfundible que solo las piezas bien construidas transmiten.