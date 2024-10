Carmen Lomana se convierte en la invitada perfecta de otoño con esta fantasía de vestido rojo de la firma española favorita de la Reina Sofía

Carmen Lomana es la reina del rojo, no hay ninguna duda, y eso que ese color no es de sus favoritos para vestir, pero no le puede sentar mejor. Y nos lo ha vuelto a demostrar en la alfombra roja de los Bazaar Women of the Year 2024 que ha reunido un año más a mujeres extraordinarias que no solo han dejado huella en sus respectivos campos, sino que han transformado sus logros en un poderoso mensaje de cambio. En esta ocasión, los Cines Callao de Madrid se visten de gala para acoger unos premios que celebran a quienes se atrevieron a soñar en grande y hoy son referentes y pura inspiración. De a Aitana a Ester Expósito o Rosario Flores, todas ellas con un discurso de lo más empoderado y derrochando estilo en la alfombra roja, Victoria Federica.

Si ayer Carmen Lomana nos enamoraba con un estilismo muy otoñal para irse de compras con falda satinada y blazer, ahora lo ha hecho con este vestido de gala del nuevo diseñador favorito de la Reina Sofía. Estamos hablando de Alejandro de Miguel, del que monarca vistió el pasado viernes en los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, y el que está siendo el encargado de renovarle el armario. Un diseñador que también fue el encargado de vestir a Cristina Pardo en las Campanadas, y en el que Carmen confía para sus eventos más importantes, y este vestido rojo es una muestra de ello.

Carmen Lomana, Gtres

Nueve mujeres excepcionales se subieron al escenario para recoger sus premios y compartir sus historias cargadas de inspiración, las que han recibido este galardón, pero también han pasado por la alfombra roja otras invitadas como Victoria Federica, María Pombo o Laura Escanes, con nuestros looks favoritos de la noche como el vestido rojo de Carmen Lomana.