La chaqueta acolchada de lujo (y deseada por las chicas pijas) que Belén Esteban ha conseguido con descuentazo

Hemos descubierto qué abrigo necesitamos para este invierno gracias a Belén Esteban. Confirmamos que las temperaturas han bajado drásticamente, por lo que nos sentimos con la obligación de hacer el cambio de armario cuanto antes. Volveremos a encontrarnos con las botas UGG más calentitas, los jerséis de punto que más juego dan a nuestros estilismos o los abrigos a los que más recurrimos a diario. Durante las tendencias de otoño-invierno 2024/2025, las prendas de abrigo están siendo de lo más comentadas entre las editoras de moda. Hemos hablado de las cazadoras de ante como las más modernas, las blazers con hombreras perfectas para ir a la oficina o las chaquetas de efecto cuero (que se han convertido en una de las más favoritas). Pues bien, tras descubrir la chaqueta de tweed con tachuelas de Eugenia Martínez de Irujo o el abrigo de corte masculino de Pilar de Arce, ahora ha tomado el relevo Belén Esteban con la versión acolchada que nos promete no pasar frío en toda la temporada. Se trata de una chaqueta acolchada confeccionada en nailon en fucsia (una de las tonalidades que más luz le da a su rostro) de la firma de lujo Michael Kors que ha conseguido con un descuentazo, de 495 euros a 149 euros. Se trata de un diseño que puede lucirse de dos formas, ya que cuenta con unas mangas extraíbles que puedes quitar en función del tiempo que haga. Incluye cuello plegable, bolsillos con cremallera y cordones ajustables en el bajo.

No cabe duda de que Belén Esteban se está convirtiendo cada vez más en una experta en moda referente tanto para las mujeres de 20 años como de 50. Lo confirmó el pasado jueves en su cita con Pablo Motos con un traje joya de terciopelo perfecto para las cenas de Navidad y lo ha recalcado durante el día de hoy con esta prenda tan en tendencia y moderna. Es versátil, cómoda y llamativa para que tu estilismo no pase desapercibido. Asimismo, combina con diversas prendas, accesorios o calzados. No obstante, Belén Esteban ha apostado por un jersey en gris con pedrería sutil, así como por pantalones de vestir de silueta recta, zapatillas deportivas todoterreno y bolso de hombro de media luna.

Belén Esteban. @belenestebanmenendez

Belén Esteban se está convirtiendo en toda una inspiración para todas las mujeres de todas las edades a través de sus últimos looks que nos ha ido mostrando.