Estas 5 faldas lápiz son perfectas para llevar con zapatillas

La combinación que antes parecía reservada a estilismos arriesgados hoy es sinónimo de comodidad chic. Las faldas se han reinventado: ya no son exclusivas de looks formales o zapatos de tacón. Las nuevas versiones —con cortes fluidos, tejidos ligeros o detalles deportivos— se adaptan a la rutina, al ritmo urbano y al estilo personal. Y cuando se combinan con zapatillas, el resultado es un equilibrio perfecto entre feminidad y funcionalidad.

En este artículo reunimos 5 faldas que funcionan especialmente bien con zapatillas, tanto para looks casuales como para fórmulas más elevadas. Porque sí, se puede ir cómoda sin renunciar al estilo.

Esta falda de piel ovina en tono marrón chocolate es una declaración de estilo por sí sola. Su diseño envolvente con cierre cruzado mediante hebilla y lazada aporta estructura sin rigidez, mientras que el forro interior garantiza comodidad. Es una pieza que eleva cualquier look, pero que también se adapta sorprendentemente bien a estilismos relajados.

¿Cómo combinarla con zapatillas?

Para un contraste moderno, apuesta por zapatillas blancas de líneas limpias o modelos en tonos tierra que armonicen con la piel. Añade una camiseta de algodón, un jersey fino o incluso una camisa oversize para jugar con volúmenes. El resultado: un outfit que mezcla lujo táctil con actitud urbana, ideal para días en los que quieres sentirte poderosa sin renunciar a la comodidad.

El denim sigue siendo el tejido que no puede faltar en tu armario, y esta falda lápiz lo demuestra con creces. Su corte ajustado, largo por la rodilla y talle alto estilizan la figura sin perder comodidad gracias al tejido elástico. Los botones decorativos en los bolsillos delanteros le dan un toque moderno, mientras que su confección con algodón reciclado y regenerativo suma puntos en sostenibilidad.

¿Cómo combinarla con zapatillas?

Es perfecta para crear un look casual con aire sofisticado. Prueba con unas zapatillas tipo slip-on o unas deportivas blancas clásicas, y añade una camisa abierta sobre camiseta básica para un efecto effortless. También puedes jugar con contrastes: sudadera oversize, gafas de sol y tote bag para un look urbano con guiño noventero. Ideal para días de oficina relajada, brunch con amigas o escapadas de fin de semana

Los flecos han vuelto con fuerza, y esta falda midi lo confirma. Su diseño fluido y detalle de flecos en el bajo aporta dinamismo y textura, convirtiéndola en una pieza protagonista. Ideal para looks con personalidad, pero también sorprendentemente fácil de adaptar a estilismos relajados.

¿Cómo combinarla con zapatillas?

El truco está en equilibrar el movimiento de los flecos con la sobriedad de unas sneakers neutras. Unas zapatillas blancas o en tonos arena suavizan el conjunto y lo hacen más urbano. Añade una camiseta sin mangas o un top ajustado para compensar el volumen, y completa con una cazadora corta o blazer fluido. El resultado: un look con ritmo, perfecto para eventos informales, tardes creativas o simplemente para caminar con estilo.

Esta falda longuette de Max Mara, confeccionada en punto técnico elástico, es una oda al minimalismo bien ejecutado. Su silueta tubo con corte superpuesto en la parte delantera y trasera, junto con los bolsillos franceses y las pinzas en la cintura, crean una estructura impecable sin perder flexibilidad. Disponible en tonos neutros como avellana y negro, es una pieza que se adapta tanto a entornos profesionales como a looks más relajados.

¿Cómo combinarla con zapatillas?

Su diseño limpio permite jugar con distintos estilos de sneakers: desde unas deportivas blancas clásicas hasta modelos más técnicos o de inspiración running. Añade una camiseta ajustada o un top de canalé, y completa con una sobrecamisa fluida o una blazer sin solapa para mantener la estética depurada. El resultado es un look que respira elegancia contemporánea, ideal para jornadas de trabajo híbrido, reuniones informales o escapadas urbanas.

Esta falda de Mango apuesta por el minimalismo funcional: corte lápiz, largo midi y tiro medio que se ajusta con cremallera trasera. Disponible en negro, es una pieza que se integra fácilmente en cualquier armario cápsula. Su diseño limpio permite múltiples combinaciones, desde las más sobrias hasta las más atrevidas.

¿Cómo combinarla con zapatillas?

Al ser una base neutra, puedes jugar con sneakers llamativas —con color, textura o plataforma— para romper la sobriedad. También funciona con zapatillas blancas clásicas si buscas un look más pulido. Añade una camiseta con mensaje, un top de punto o una camisa masculina para crear contraste. El resultado: un estilismo versátil que funciona tanto para oficina como para planes improvisados

La falda lápiz da mucho juego y solo hay que cambiar el calzado y los accesorios para tener un estilo totalmente nuevo. Ya no están limitadas a usarse con zapatos de tacón y si te encantan las zapatillas seguro que te animarás a ponerte más faldas que antes.