Te vas a enamorar de la capa de terciopelo y lentejuelas que Rocío Osorno ha fichado en Zara

Estarás de acuerdo con nosotras en que Rocío Osorno es toda la inspiración que necesitas para brillar en el próximo mes de diciembre. No importa si tengas una comida o cena de empresa, un encuentro de amigos por el amigo invisible o la cena de Navidad, la sevillana lleva varias semanas compartiendo ideas de estilismos con aires festivos, y no nos vamos a engañar los queremos todos. Sí, has leído bien, todos. Vestido de brillos, jerséis especiales y así sucesivamente. Rocío está oficialmente en modo Navidad y nosotras más que encantadas de recopilar todas sus ideas.

En su último vídeo, Rocío Osorno lo ha vuelto a conseguir. Ha hecho que nos enamoremos a primera vista de una prenda de Zara que lo tiene todo para ser el complemento perfecto con el que elevar estilismos navideños, y sí, también poder reutilizar prendas solo con añadir esta pieza joya. Y si nuestra intuición no nos falla, tú también vas a caer rendida ante los encantos de este hallazgo tan especial.

Así puedes elevar un estilismo esta Navidad, palabra de Rocío Osorno

Si hay algo que puede marcar la diferencia entre un look sin más y ese que consigue cumplidos en cuanto sales de casa esos son los accesorios, las expertas en moda lo tienen claro, y la diseñadora sevillana lo reconfirma con el último estilismo que se ha marcado en redes. Muy Rocío y muy festivo. La capa que ha elegido es de esas prendas que combina igual de bien con un top básico que con un vestido de encaje como en su caso.

Capa combinada terciopelo abalorios lentejuelas, de Zara (69,95 euros)

Capa combinada terciopelo abalorios lentejuelas. Zara

Se trata de un diseño de lo más elegante, femenina y con ese efecto wow que tanto buscamos en diciembre. Confeccionada en terciopelo marrón, bordada en lentejuelas que dibujan motivos orgánicos y con una caída suave que envuelve los hombros de una manera casi escultórica, es el típico accesorio que convierte un top básico en un look especial o un vestido sencillo en un estilismo inolvidable.

Capa joya, vestido de encaje y vaqueros anchos: el último lookazo de Rocío

¿Cómo la ha llevado la prescriptora de estilo? Con lo que se ha convertido en una fórmula infalible: un vestido de encaje con asimetrías, sensual y delicado, sobre el que la capa suma brillo y volumen; unos vaqueros anchos, ese toque inesperado que aporta modernidad; unos zapatos que estilizan la pierna como si no hubiera un mañana, y unos guantes de piel a tono con el vestido que aportan un extra de glamour. Una mezcla muy ella: sofisticada, atrevida y con ese sello sevillano que desprende seguridad y personalidad.

El resultado es un conjunto que funciona igual para una cena importante como para una noche de fiesta, una comida familiar o incluso la típica foto navideña que quieres que quede perfecta. Rocío está espectacular y, seamos sinceras, nosotras ya estamos visualizando mil maneras de sacarle partido.

La prenda joya que tus estilismos navideños estaban esperando

Las fiestas están a la vuelta de la esquina y cada semana aparece una nueva tentación para engrosar tu "wishlist". Pero si buscas esa pieza capaz de transformar cualquier look sin tener que comprar un armario entero, esta capa es tu mejor aliada. Festiva, elegante, versátil y con el sello de una de las creadoras de contenido españolas más influyentes.

Nuestro veredicto no puede ser más claro, ya sabemos como va a ser nuestro primer look navideño y algo nos dice que el tuyo va a empezar por aquí: con una capa que promete convertirse en la joya del mes. Y palabra de Rocío Osorno, no te vas a arrepentir.