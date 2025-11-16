El look de campo que las chicas pijas como Tamara Falcó convierten en su uniforme de fin de semana

¿Hay algo mejor que un fin de semana de desconexión después de una semana intensa de compromisos laborales, familiares y sociales? No, verdad. Eso pensamos nosotras y parece que también Tamara Falcó. Y es que después de inspirarnos con su look de jueves noche en el plató de "El Hormiguero" como suele hacer semana tras semana, la Marquesa de Griñón ha compartido en su perfil de Instagram una instantánea que no veíamos venir.

Se trata de una postal en mitad de la naturaleza donde la hija de Isabel Preysler se encuentra disfrutando de la paz del silencio con un estilismo muy diferente a esos con los que la solemos ver. Aunque todo hay que decirlo, Tamara está saliendo cada vez más de su zona de confort y este fin de semana con un estilismo en clave campestre lo ha vuelto a confirmar.

El look de campo que ahora es tendencia entre las chicas pijas

Si pensabas que el estilo de fin de semana de las chicas pijas se limitaba a chalecos acolchados y botas de campo clásicas, Tamara acaba de demostrar que hay una nueva fórmula en juego. Su estilismo mezcla comodidad absoluta, tejidos cálidos y un aire "effortless" muy cuidado que ya se ha convertido en el nuevo uniforme para escapar de la ciudad.

¿Qué llevar exactamente? Pantalones amplios en tonos neutros, una camiseta ligera, una chaqueta o chaleco cómodo para combatir el fresco de media tarde, zapatillas a tono y, por supuesto, un sombrero de ala ancha, ese accesorio que añade un toque de sofisticación rural sin esfuerzo. Tamara consigue así un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética, el secreto de los mejores looks de campo.

Sombrero, tonos tierra y prendas relajadas: la ecuación del estilo campestre chic

Los tonos tierra vuelven a ser protagonistas en este look, y no es casualidad: son los más favorecedores en entornos naturales, combinan con absolutamente todo y transmiten esa serenidad que buscamos cuando nos alejamos del asfalto.

El sombrero de paja, con cinta verde, aporta un punto bohemio-chic que Tamara defiende como pocas. A eso le sumas prendas amplias, tejidos suaves y mezclas cromáticas naturales… y ya tienes la clave del estilo "country chic" que tanto se está llevando entre las aristócratas y prescriptoras de estilo españolas.

Tamara Falcó tiene el uniforme perfecto para los últimos fines de semana del año

Porque sí, los últimos meses del año también son para escaparse con estilo. Y si Tamara Falcó nos ha enseñado algo este fin de semana es que no hace falta complicarse para conseguir un look de desconexión impecable. Sombrero, tonos tierra, prendas cómodas y una actitud relajada son suficientes para crear ese uniforme "country-chic" que funciona siempre.

Es el look perfecto para paseos al atardecer, desayunos al aire libre, excursiones improvisadas o simplemente para sentarse con un libro ante un paisaje que te reconcilia con la calma. Y lo mejor: es copiable y versátil. Basta con mezclar tres básicos: sombrero, sobrecamisa y pantalones cómodos, para conseguirlo. Por lo que si tienes una escapada en la agenda en las próximas semanas ya sabes lo que hacer, empieza haciendo la maleta con los nuevos esenciales de Tamara para desconectar del caos de la urbe.