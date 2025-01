Este es el look más casual (y calentito) de Sara Carbonero para una tarde de fútbol con sus hijos

Ya no hay vuelta atrás, el frío está aquí con temperaturas de puro invierno en este mes de enero en Madrid Y eso para las chicas frioleras como yo no es nada bueno. Aunque tiene una parte positiva, poder sacar del armario todas esas botas calentitas que tanto nos gustan y que no podemos llevar el resto del año. Pero esta vez, no sabemos si Sara Carbonero ha lucido sus UGGfavoritas o sus Converse más bastas para su tarde de miércoles de madre viendo a su hijo entrenar al fútbol en Valdebebas con elReal Madrid.

Un estilismo que Sara Carbonero lleva al fútbol para ver entrenar a su hijo, y que seguro que muchas madres se han sentido identificadas en esas horas muertas mientras ellos entrenan. Porque sin duda, lo más importante de estos looks en no pasar frío, y la periodista ha optado por olvidarse de sus sombreros favoritos, por este gorro de lana calentita que ha lucido con una trenza al lado y pendientes de aro. Porque da igual lo que luzca Sara, que siempre la dará ese toque bohemio que tanto representa, y que es tan tendencia este invierno 2025.

Un gorro de lana que Sara Carbonero ha combinado con una camiseta blanca de cuello redondo, y un polo azul marino por encima. Que se llevan los polos, en todas sus versiones, es algo que ya sabíamos y que el street style se ha encargado de dejar patente por activa y por pasiva en todas las fashion weeks del mundo, y ahora es la periodista la que nos lo deja claro.