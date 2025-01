La cazadora de tachuelas que no se quita Sara Carbonero está rebajada de 99 a 39 euros

Las rebajas de enero 2025 están para hacerse con prendas especiales de calidad, a mucho mejor precio. Y dentro de esos fichajes, nosotras nos hemos enamorado de esta cazadora de efecto piel con tachuelas de Slowlove que Sara Carbonero no se quita este invierno. Por muchas que sean las chaquetas de cuero nuevas que marcan tendencia, ninguna se compara a la clásica cazadora perfecto. Favorita de las estrellas a lo largo de las décadas, es la inversión estilística más sensata que hacer en estas rebajas.

Ganarse el título de básico de fondo de armario no es una tarea sencilla. Para pertenecer a tan selecta categoría hay que cumplir varios requisitos. ¿El más importante? Combinar fácilmente con todo tipo de prendas. Repasando las prendas que conforman el perfecto fondo de armario, al llegar a las chaquetas son pocas las que pueden nombrarse como eternas: una blazer clásica, o esta blanca con tachuelas, que te hace el look por completo como ha demostrado ya Sara Carbonero en varias ocasiones este invierno. No es una cazadora de piel negra básica la que Sara Carbonero, si no una de lo más especial, en blanco y con tachuelas de su la nueva colección de su marca Slowlove. ¿Lo mejor? Que la encontramos ahora mismo en su web con un 60% de descuento.

Biker oversize tachas de Slowlove (rebajada a 39,99 euros)

Biker tachuelas. Slowlove

Cada temporada hay una tendencia que se centra en un pequeño detalle capaz de alterar todo el look. Este invierno 2025 se trata de unas viejas conocidas: las tachuelas. Estos apliques de marcado acento punk regresan cada cierto tiempo a la moda, cubriendo chaquetas de piel, cinturones, vestidos y también complementos. Y Sara ya se ha apuntado con esta cazadora que te hace el look por completo, aunque la combines con prendas clásicas.