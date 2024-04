Estos son los vaqueros pitillo que han conquistado a Yolanda Díaz para ir a la oficina en primavera

Yolanda Díaz tiene claro que los vaqueros pitillo son la nueva prenda infalible para ir a la oficina. Cuando llega la temporada de primavera-verano es complicado encontrar los estilismos correctos y adecuados para ir a trabajar. Es el momento de dejar atrás las blazers estructuradas, los jerséis de punto fino o los trajes sastre para dar paso a las piezas más fresquitas y ligeras. Y es que, aunque podamos recurrir a los monos elegantes o a los conjuntos de dos piezas más fluidos, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y la ministra de Trabajo tiene cero dudas de que la clave del triunfo se basa en volver a llevar los vaqueros pitillo. A lo largo de estos últimos meses, las celebridades se han unido a esta moda a la que pensábamos que no íbamos a volver. No obstante, han regresado a la actualidad para favorecer la silueta de la mujer, tal y como también nos han mostrado Isabel Díaz Ayuso o hasta la Reina Letizia junto con zapatos de salón. Esta vez, Yolanda Díaz ha comenzado la primera reunión del Grupo Coordinador de Sumar con los vaqueros pitillo más favorecedores. Los ha combinado con una camisa oxford, su confiada blazer roja que ya hemos visto en anteriores ocasiones y unos zapatos de tacón súper ponibles con cualquier look.

Tras la gran polémica de un caso de corrupción que se ha relacionado con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y la posible dimisión del actual presidente del Gobierno, Yolanda Díaz ha reaparecido ante los medios. Como era de esperar, ha escogido uno de sus estilismos más confiados y con el que suele acudir tanto a los meetings como al Congreso de los Diputados. Estamos hablando de la combinación que todas utilizamos para ir a la oficina (o a un evento muy formal): camisa clásica, vaqueros y americana estructurada. Todas las prendas que Yolanda Díaz ha llevado durante esta mañana de sábado las podemos encontrar en nuestras marcas españolas más confiadas. Sin embargo, en Mango podrás hacerte con un vaquero pitillo idéntico por menos de 30€. El armario de Yolanda Díaz se define por ser clásico y básico, por lo que es fácil encontrar todas las prendas replicadas en distintas firmas low cost e inspirarnos para nuestros estilismos de oficina de toda la semana.

Vaqueros pitillo, de Mango (30 euros)

Vaqueros pitillo. Mango

Yolanda Díaz vuelve a causar la necesidad de hacernos con los vaqueros pitillo que ya hemos visto en los anteriores looks de Isabel Díaz Ayuso, Begoña Gómez o la Reina Letizia.