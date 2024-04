Los vaqueros de Yolanda Díaz son el uniforme para ir a la oficina en abril si los combinas con una blazer roja

La primavera ese momento de lo más complicado para saber cómo vestirte, y sobre todo, cómo ir a la oficina para no congelarte a primera hora del día y morir de calor al salir de trabajar. Pero siempre hay un combo que nunca falla, los vaqueros con blazer, y Yolanda Díaz lo acaba de demostrar esta mañana en el Congreso. Y lo ha hecho con unos vaqueros de esos que todas las mujeres tenemos en nuestro armario, de tiro alto y corte recto. Sí, esos que aman todas nuestras madres y ella ha subido el outfit con una blazer blanca que hace que los jeans se conviertan hasta en una prenda elegante. Un uniforme de fondo de armario y básico, que todas llevamos o hemos llevado alguna vez a la oficina. Sí, de la misma forma que lo ha hecho ahora Yolanda Díaz. ¿Casualidad? No creemos. El rojo es el color de este 2024, y además uno de los favoritos de Yolanda Díaz e Isabel Díaz Ayuso. Y precisamente en Zara o Mango podemos encontrar blazers de el estilo de la de Yolanda Díaz. Ya sea en un vestido, un accesorio o en un maquillaje, el rojo es una elección audaz y elegante que consigue acaparar miradas y tiene el poder de destacar sobre el resto de tonalidades. Un color que, pese a resultar de lo más llamativo y atrevido, se alza como la opción más sofisticada (a parte del siempre perfecto negro). Y también en política.

Porque no hay nada como una blazer para vestir en primavera, ya se combinada con untotal look en traje, con una falda satinada, o con unos vaqueros clásicos como ha hecho Yolanda Díaz esta mañana en el Congreso. En todo el estilo un poco elevado un poco dandy de las británicas no podrá faltar jamás una pieza: la americana. Menos aún en un momento en el que americanas y blazers se han convertido en las chaquetas predilectas de las que más saben de estilo para completar todo tipo de looks, o tras alzarse en sus versiones cropped pero también en las XXL como auténtica tendencia. Y la política tiene claro que esta roja es perfecta, por ser uno de sus colores favoritos, y además, el tono del año. Con la llegada de la primavera, los colores se vuelven más vibrantes, también en materia de sastrería. Por ello, Yolanda Díaz ha sacado esta americana a todo color de su armario.

Yolanda Díaz con blazer roja. Gtres

Un estilismo perfecto para la primavera, que le podemos copiar a Yolanda Díaz en esta semana que suben las temperaturas en casi toda España. Porque son dos prendas que todas tenemos en nuestro armario, aunque la blazer sea de otra tonalidad.