Eurovisión 2025: los vaqueros de flores más juveniles de los que presume Melody horas antes de la final

Solamente faltan horas para la final de Eurovisión 2025. Llevamos meses escuchando cómo ser una diva valiente y poderosa de la mano de Melody, la artista que representará a España esta noche sobre el escenario del estadio St. Jakobshalle conquistando a toda Europa. El entusiasmo, así como el empoderamiento, de la cantante sevillana ha cautivado a toda la sociedad (tanto a los fans del formato como no los tan amante de este) con un vozarrón innegable que volverá a demostrar en la primera mitad de la final de Eurovisión. Ahora bien, si debemos hablar de moda, ha lucido una serie de estilismos durante estos meses que no han pasado nada desapercibidos. Y a pocas horas de darlo todo con Esa Diva no iba a ser menos.

No cabe duda de que los looks de Melody en Eurovisión han creado sensaciones, como también lo hizo en 2022 Chanel con Palomo Spain. Pero, también tienen mucho de qué hablar los que se ha llevado en su maleta de viaje a Basilea destacando su buen gusto, el toque de glamur y un pequeño guiño a sus raíces andaluzas. Desde su último estilismo de lunares y transparencias para descubrir que actuará en la primera mitad de la final de Eurovisión hasta el vestido negro y dorado de Rafael Urquizar para conquistar la alfombra turquesa. Pues bien, antes de que nos pongamos delante de la televisión esta noche, hemos descubierto el look de Melody horas antes de Eurovisión 2025. Y adelantamos que es totalmente fácil de replicar, tiene un efecto rejuvenecedor y se puede extrapolar en diversos entornos y para cualquier momento.

El estilismo de Melody horas antes de actuar en la final de Eurovisión 2025

Ante los nervios, Melody no ha perdido la atención exhaustiva al buen gusto por la moda horas previas de darlo todo en la final de Eurovisión. Estamos acostumbrados a ver una sevillana con vestidos glamurosos, prendas con mucha personalidad o dándonos trucos de estilo sensatos. Pero, ahora que estamos en la verdadera cuenta atrás, ha apostado por un estilismo sencillo, cómodo y de street wear. Hablamos de una chaqueta deportiva en marino con un top de tirantes en rosa empolvado que ha conjuntado con los vaqueros de flores más juveniles y primaverales del momento.

A simple vista parece un modelo de cote recto y ancho de lo más común, pero lo más destacable es el añadido de motivos florales en rosa metalizado bordados. Un ítem inesperado, pero que otorga un plus de originalidad a su vestimenta. Con ello, ha acentuado el aire casual con unas zapatillas deportivas en blanco junto con un abrigo de paño de corte midi en beige.

"A pocas horas de subirme por última vez al escenario de eurovisión, no puedo evitar mirar atrás y emocionarme por todo lo vivido. Gracias a cada persona que me ha acompañado y apoyado en este viaje. Esto es por y para vosotros", comunica la artista en sus redes sociales como agradecimiento por el apoyo. En definitiva, esta noche descubriremos cuál será la posición de Melody en Eurovisión.