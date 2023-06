Eva González y Vicky Martín Berrocal se van de fiesta para celebrar su amistad con dos looks muy diferentes pero que son máxima inspiración

Si hace una semana estaban juntas en la despedida de Joaquín en el Benito Villamarín, ahora Eva González y Vicky Martín Berrocal se han ido de fiesta en Madrid para celebrar la amistad. Como todos los años, la reconocida marca Brugal reúne en Madrid a rostros conocidos del panorama televisivo y de las redes sociales para celebrar 'La amistad verdadera', y ahí no podían faltar Eva y Vicky que han derrochado amor en el photocall previo a la fiesta y que nos han dejado dos looks de lo más diferentes pero perfectos para los eventos de este verano. Lo que está claro es que ya tengas 40 o 50 años, estosoutfits de evento de Eva González y Vicky Martín Berrocalte van a inspirar para ser la mejor vestidas, por algo se cuelan ellas cada año en las listas de las mujeres que mejor visten de España. Porque no todo va a ser la falda con volumen de Zara o las sandalias rojas de Carmen Lomana, el rosa y el azul son tendencia y Eva González y Vicky Martín Berrocal nos lo han dejado claro.

Eva y Vicky, se han convertido en las mejores vestidas de este sarao para celebrar la amistad en Madrid, porque si algo no falta esta semana en la capital, son eventos. Bueno, esta semana y todas. Porque si en un principio nos ha parecido un mono lo que llevaba Eva González, parece ser que era un vestido. Eso sí, lo que tenemos claro es que ha caído rendida en la tendencia del 'Barbiecore' para este verano con este vestido rosa, además con un tejido de brillo que tampoco vamos a dejar de ver este verano.

Eva y Vicky celebrando la amistad. GTRES

Y del rosa, al azul del vestido midi de Vicky Martín Berrocal de su firma Victoria que es perfecto para una madrina o una invitada de boda, con escote bardot que estiliza y no puede ser más elegante.